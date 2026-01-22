https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kiliste-motorlu-kuryelerin-trafige-cikmasi-yasaklandi-halk-ve-ozel-egitimde-calismalara-ara-verildi-1102963476.html
Kilis'te motorlu kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı, halk ve özel eğitimde çalışmalara ara verildi
Kilis'te motorlu kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı, halk ve özel eğitimde çalışmalara ara verildi
Sputnik Türkiye
Kilis'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslarda ve özel eğitim merkezlerinde eğitime yarın ara verilirken, kuryelerin... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T20:49+0300
2026-01-22T20:49+0300
2026-01-22T20:49+0300
türki̇ye
kilis
kilis valiliği
moto kurye
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098977832_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c80ac7ecabc879223d1582bc2e8f5a0.jpg
Kilis Valiliği yaptığı açıklamada düşen hava sıcaklıklarına dikkati çekerek kentte 23 Ocak Cuma günü buzlanma riski olduğunu belirtti. Valilikten yapılan açıklamada "Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak Cuma günü bir gün ara verilmiştir" denildi.Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.Motorlu kuryelere yasakAyrıca motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada şu bilgilendşrne yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kar-ulasimi-durdurdu-malatya-sivas-yolu-kapandi-1102962148.html
türki̇ye
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098977832_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65677b26d96b440f8d459541c75f12b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kilis, kilis valiliği, moto kurye, eğitim
kilis, kilis valiliği, moto kurye, eğitim
Kilis'te motorlu kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı, halk ve özel eğitimde çalışmalara ara verildi
Kilis'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslarda ve özel eğitim merkezlerinde eğitime yarın ara verilirken, kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Kilis Valiliği yaptığı açıklamada düşen hava sıcaklıklarına dikkati çekerek kentte 23 Ocak Cuma günü buzlanma riski olduğunu belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada "Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak Cuma günü bir gün ara verilmiştir" denildi.
Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
Ayrıca motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada şu bilgilendşrne yapıldı:
İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir.