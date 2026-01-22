https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kiliste-motorlu-kuryelerin-trafige-cikmasi-yasaklandi-halk-ve-ozel-egitimde-calismalara-ara-verildi-1102963476.html

Kilis'te motorlu kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı, halk ve özel eğitimde çalışmalara ara verildi

Kilis'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslarda ve özel eğitim merkezlerinde eğitime yarın ara verilirken, kuryelerin... 22.01.2026

Kilis Valiliği yaptığı açıklamada düşen hava sıcaklıklarına dikkati çekerek kentte 23 Ocak Cuma günü buzlanma riski olduğunu belirtti. Valilikten yapılan açıklamada "Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak Cuma günü bir gün ara verilmiştir" denildi.Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.Motorlu kuryelere yasakAyrıca motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada şu bilgilendşrne yapıldı:

