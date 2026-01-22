Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kar-ulasimi-durdurdu-malatya-sivas-yolu-kapandi-1102962148.html
Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı
Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı
Sputnik Türkiye
Malatya ve Sivas’ı birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yol, araç... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T18:40+0300
2026-01-22T18:40+0300
türki̇ye
türkiye
malatya
sivas
hava
hava durumu
kar
kar yağışı
kar fırtınası
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102961977_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b08b43732bf9bd0756b6db93bab464e3.jpg
Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı. Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gaziantep-valiligi-duyurdu-kar-yagisi-nedeniyle-ucuslar-iptal-edildi-1102959695.html
türki̇ye
malatya
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102961977_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2bd824b1872dd4ad663145121ef5de37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, malatya, sivas, hava, hava durumu, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yoğun kar yağışı
türkiye, malatya, sivas, hava, hava durumu, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yoğun kar yağışı

Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı

18:40 22.01.2026
© AAMalatya - Sivas karayolu
Malatya - Sivas karayolu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA
Abone ol
Malatya ve Sivas’ı birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı.
Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Gaziantep Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
TÜRKİYE
Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi
17:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала