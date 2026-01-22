https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kar-ulasimi-durdurdu-malatya-sivas-yolu-kapandi-1102962148.html

Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı

Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı

Malatya ve Sivas’ı birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yol, araç... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı. Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

