Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı
Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı
22.01.2026
Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı. Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kar ulaşımı durdurdu: Malatya-Sivas yolu kapandı
Malatya ve Sivas’ı birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı.
Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.