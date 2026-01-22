Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kayak-merkezlerinde-kar-kalinliklari-ne-kadar-oldu--1102940646.html
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Peki diğer kayak merkezlerinde beklenen kar geldi mi? 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T11:20+0300
2026-01-22T11:26+0300
yaşam
erzurum
palandöken
kartalkaya
kayak
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
kar kalınlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089379281_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c2373f0d5bdd8d3b90ddae30212bc801.jpg
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.Kayak merkezlerinde kar var mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kayak merkezlerinde hava nasıl?Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/meteoroloji-duyurdu-14-il-icin-sari-kodlu-uyari-1102923758.html
erzurum
palandöken
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089379281_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c087f0d98a028b8a50bf7240d5b653d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, palandöken, kartalkaya, kayak, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, kar kalınlığı
erzurum, palandöken, kartalkaya, kayak, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, kar kalınlığı

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?

11:20 22.01.2026 (güncellendi: 11:26 22.01.2026)
© AA / Tevhid Furkan NehriErzurum kar yağışı
Erzurum kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA / Tevhid Furkan Nehri
Abone ol
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Peki diğer kayak merkezlerinde beklenen kar geldi mi?
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde kar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı
Palandöken'de 228,
Kartalkaya'da 200,
Ergan'da 186,
Sarıkamış'ta 161,
Erciyes ve Hakkari'de 160,
Yıldızdağı'nda 130,
Konaklı'da 127,
Çambaşı'nda 114,
Yalnızçam'da 99,
Hesarek'te 64,
Kartepe'de 61,
Gevaş Abalı'da 58,
Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41,
Mersivan'da 35,
Bozdağ ve Davraz'da 17
Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde hava nasıl?

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Kayak merkezleri hava durumu

Merkez

20.12.2025

En düşük

En yüksek

Palandöken

AB

-17

-8

Kartalkaya

KY

0

4

Ergan

ÇB

-14

-5

Sarıkamış

ÇB

-17

-7

Erciyes

KY

-5

-2

Hakkari

ÇB

-22

-7

Yıldızdağı

KY

-12

-4

Konaklı

AB

-16

-7

Çambaşı

ÇB

-11

-1

Yalnızçam

PB

-24

-8

Hesarek

ÇB

-14

-7

Kartepe

KY

-2

2

Gevaş Abalı

ÇB

-13

-1

Akdağ

KY

-6

0

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji duyurdu: 14 il için sarı kodlu uyarı
Dün, 17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала