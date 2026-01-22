https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kayak-merkezlerinde-kar-kalinliklari-ne-kadar-oldu--1102940646.html
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Peki diğer kayak merkezlerinde beklenen kar geldi mi? 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T11:20+0300
2026-01-22T11:20+0300
2026-01-22T11:26+0300
yaşam
erzurum
palandöken
kartalkaya
kayak
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
kar kalınlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089379281_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c2373f0d5bdd8d3b90ddae30212bc801.jpg
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.Kayak merkezlerinde kar var mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kayak merkezlerinde hava nasıl?Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/meteoroloji-duyurdu-14-il-icin-sari-kodlu-uyari-1102923758.html
erzurum
palandöken
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089379281_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c087f0d98a028b8a50bf7240d5b653d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, palandöken, kartalkaya, kayak, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, kar kalınlığı
erzurum, palandöken, kartalkaya, kayak, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, kar kalınlığı
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?
11:20 22.01.2026 (güncellendi: 11:26 22.01.2026)
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Peki diğer kayak merkezlerinde beklenen kar geldi mi?
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezlerinde kar var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı
Erciyes ve Hakkari'de 160,
Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41,
Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezlerinde hava nasıl?
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Kayak merkezleri hava durumu
Merkez
20.12.2025
En düşük
En yüksek
Palandöken
AB
-17
-8
Kartalkaya
KY
0
4
Ergan
ÇB
-14
-5
Sarıkamış
ÇB
-17
-7
Erciyes
KY
-5
-2
Hakkari
ÇB
-22
-7
Yıldızdağı
KY
-12
-4
Konaklı
AB
-16
-7
Çambaşı
ÇB
-11
-1
Yalnızçam
PB
-24
-8
Hesarek
ÇB
-14
-7
Kartepe
KY
-2
2
Gevaş Abalı
ÇB
-13
-1
Akdağ
KY
-6
0
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)