Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar oldu?

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Peki diğer kayak merkezlerinde beklenen kar geldi mi? 22.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089379281_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c2373f0d5bdd8d3b90ddae30212bc801.jpg

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.Kayak merkezlerinde kar var mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kayak merkezlerinde hava nasıl?Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

