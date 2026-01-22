https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gaziantep-valiligi-duyurdu-kar-yagisi-nedeniyle-ucuslar-iptal-edildi-1102959695.html

Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Gaziantep’te etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’e kadar iptal edildi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilerin kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskinin artacağını gösterdiği belirtildi. Açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Gaziantep Havalimanı’nın 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'e kadar kapanma süresinin uzatıldığı ifade edildi.Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, halkın ve yolcuların güncel uçuş bilgileri için hava yolu şirketleriyle iletişim halinde olmaları çağrısında bulundu.

