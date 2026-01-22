Türkiye
Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Gaziantep’te etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’e kadar iptal edildi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T17:35+0300
2026-01-22T17:35+0300
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilerin kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskinin artacağını gösterdiği belirtildi. Açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Gaziantep Havalimanı’nın 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'e kadar kapanma süresinin uzatıldığı ifade edildi.Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, halkın ve yolcuların güncel uçuş bilgileri için hava yolu şirketleriyle iletişim halinde olmaları çağrısında bulundu.
17:35 22.01.2026
© Fotoğraf : Gaziantep Valiliği XGaziantep Havalimanı
Gaziantep Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Fotoğraf : Gaziantep Valiliği X
Gaziantep’te etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’e kadar iptal edildi.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilerin kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskinin artacağını gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Gaziantep Havalimanı’nın 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'e kadar kapanma süresinin uzatıldığı ifade edildi.
Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, halkın ve yolcuların güncel uçuş bilgileri için hava yolu şirketleriyle iletişim halinde olmaları çağrısında bulundu.
