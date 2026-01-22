https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gaziantep-valiligi-duyurdu-kar-yagisi-nedeniyle-ucuslar-iptal-edildi-1102959695.html
Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’e kadar iptal edildi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T17:35+0300
2026-01-22T17:35+0300
2026-01-22T17:35+0300
türki̇ye
gaziantep valiliği
hava
hava durumu
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
uçak
uçak seferi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102959499_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5d0a140e68838e6a0f35cc40ad61eba5.jpg
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilerin kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskinin artacağını gösterdiği belirtildi. Açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Gaziantep Havalimanı’nın 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'e kadar kapanma süresinin uzatıldığı ifade edildi.Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, halkın ve yolcuların güncel uçuş bilgileri için hava yolu şirketleriyle iletişim halinde olmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/meteorolojiden-buzlanma-ve-firtina-uyarisi-bolge-bolge-hava-durumu-1102900560.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102959499_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_a2cb94243460b8f14fad806da904d0c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep valiliği, hava, hava durumu, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
gaziantep valiliği, hava, hava durumu, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
Gaziantep Valiliği duyurdu: Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Gaziantep’te etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’e kadar iptal edildi.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilerin kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskinin artacağını gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Gaziantep Havalimanı’nın 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'e kadar kapanma süresinin uzatıldığı ifade edildi.
Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, halkın ve yolcuların güncel uçuş bilgileri için hava yolu şirketleriyle iletişim halinde olmaları çağrısında bulundu.