Özel bir kreşte çocuklara eziyet etmekle suçlanan öğretmenler hakkında iddianame hazırlandı: 56 yıla kadar hapis istendi

Aydın'da özel bir kreşte yedi çocuğa eziyet edildiği iddiasıyla aralarında öğretmenler ve kreş müdürünün de olduğu altı sanık hakkında iddianame hazırlandı. 14.01.2026

Aydın'da özel bir kreşe giden çocukların velilerinin şikayetiyle başlatılan soruşturmada, yedi çocuğa eziyet edildiği iddiasıyla aralarında iki öğretmen ve kreş müdürünün de olduğu altı sanık hakkında dava açıldı. 56 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan öğretmenlerden A.Ç.'nin savunmasında 'sabrım tükendi' ifadesi ortaya çıktı. Çocuklara yapılanlar ise kameralardan görüldü.Öğretmenin 56 yıla kadar hapsi istendiAydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2024 yılında bazı velilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında o dönem kreşte öğretmenlik yapan A.Ç. ile B.G, kreş müdürü A.Y, kreşin sahibi B.İ.Y, kreşte görevli psikolog B.M. ve beden eğitimi öğretmeni C.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık A.Ç. hakkında "çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu suçun 7 ayrı kişiye karşı işlenmesi nedeniyle toplam 21 yıldan 56 yıla kadar hapis cezası talep edildi. B.G'nin, aynı suçu 1 öğrenciye karşı işlemesinden dolayı 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan 1,5 yıla kadar ceza talep edildi.Sabrım tükendiSanık A.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde şunları kaydetti:Ne olmuştu?Efeler ilçesindeki kreşte 27 Mart 2024'te bazı veliler, çocuklarının darp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine incelenen okulun kamera görüntülerinde A.Ç'nin bir öğrenciye eziyet ettiği anlar yer almıştı. Bunun üzerine A.Ç. okuldan uzaklaştırılmış, ardından diğer çalışanlar ve okul yönetimi hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.

