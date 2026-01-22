https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gul-tutun-olumu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kizinin-eski-nisanlisi-adliyeye-sevk-edildi-1102940361.html

Gül Tut’un ölümü soruşturmasında yeni gelişme: Kızının eski nişanlısı adliyeye sevk edildi

Gül Tut’un ölümü soruşturmasında yeni gelişme: Kızının eski nişanlısı adliyeye sevk edildi

Yalova’da “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Tutuklu bulunan kızının eski... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Yalova’da 26 Eylül’de hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay kapsamında tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E., ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı.Savcılıkta ifadesi alınan Kervan E., “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu?Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın üzeri kapalı teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Tut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.Gözaltılar ve tutuklama süreciOlayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış; Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, babası Arif Ulu ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer üç kişi ise serbest bırakılmıştı.

