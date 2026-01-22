https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gronland-anlasmasi-adanin-egemenliginin-abdye-devredilmesini-iceriyor-mu-1102932483.html

Grönland anlaşması, adanın egemenliğinin ABD'ye devredilmesini içeriyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği Grönland'a ilişkin taslak anlaşmanın, Danimarka adasının egemenliğinin Washington'a devredilmesi anlamına gelmediği, ancak Altın Kubbe füze savunma sisteminin konuşlandırılmasını içerdiği bildirildi.Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre, anlaşma ayrıca ABD ve Danimarka arasında 1951 yılında imzalanan 'Grönland Savunma Anlaşması'nın güncellenmesini, Grönland'da güvenliğin artırılmasına ve NATO'nun Arktik'teki faaliyetlerine ilişkin hükümleri ve ham maddeler konusunda ek çalışmaları da içeriyor.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı 'verimli görüşme' sayesinde Grönland ve daha geniş Arktik bölgesiyle ilgili olası bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve geliştirildiğini söylemişti.

