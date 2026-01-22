https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gronland-anlasmasi-adanin-egemenliginin-abdye-devredilmesini-iceriyor-mu-1102932483.html
Grönland anlaşması, adanın egemenliğinin ABD'ye devredilmesini içeriyor mu?
Grönland anlaşması, adanın egemenliğinin ABD'ye devredilmesini içeriyor mu?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın sözünü ettiği Grönland’a ilişkin taslak anlaşmanın, adanın egemenliğinin ABD’ye devrini değil, Altın Kubbe füze savunma sisteminin... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T04:25+0300
2026-01-22T04:25+0300
2026-01-22T04:25+0300
dünya
abd
donald trump
grönland
washington
danimarka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a168cc96904da3f4d9d7376469752b2.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği Grönland'a ilişkin taslak anlaşmanın, Danimarka adasının egemenliğinin Washington'a devredilmesi anlamına gelmediği, ancak Altın Kubbe füze savunma sisteminin konuşlandırılmasını içerdiği bildirildi.Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre, anlaşma ayrıca ABD ve Danimarka arasında 1951 yılında imzalanan 'Grönland Savunma Anlaşması'nın güncellenmesini, Grönland'da güvenliğin artırılmasına ve NATO'nun Arktik'teki faaliyetlerine ilişkin hükümleri ve ham maddeler konusunda ek çalışmaları da içeriyor.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı 'verimli görüşme' sayesinde Grönland ve daha geniş Arktik bölgesiyle ilgili olası bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve geliştirildiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trump-gronland-konusunda-anlasma-cercevesi-olusturduk-avrupaya-uygulanmasi-planlanan-gumruk-1102929929.html
grönland
washington
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767089_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9746120567d83237788a5b3e884485c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, grönland, washington, danimarka
abd, donald trump, grönland, washington, danimarka
Grönland anlaşması, adanın egemenliğinin ABD'ye devredilmesini içeriyor mu?
ABD Başkanı Donald Trump’ın sözünü ettiği Grönland’a ilişkin taslak anlaşmanın, adanın egemenliğinin ABD’ye devrini değil, Altın Kubbe füze savunma sisteminin konuşlandırılmasını ve 1951 tarihli Grönland Savunma Anlaşması’nın güncellenmesini öngördüğü bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği Grönland'a ilişkin taslak anlaşmanın, Danimarka adasının egemenliğinin Washington'a devredilmesi anlamına gelmediği, ancak Altın Kubbe füze savunma sisteminin konuşlandırılmasını içerdiği bildirildi.
Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre, anlaşma ayrıca ABD ve Danimarka arasında 1951 yılında imzalanan 'Grönland Savunma Anlaşması'nın güncellenmesini, Grönland'da güvenliğin artırılmasına ve NATO'nun Arktik'teki faaliyetlerine ilişkin hükümleri ve ham maddeler konusunda ek çalışmaları da içeriyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı 'verimli görüşme' sayesinde Grönland ve daha geniş Arktik bölgesiyle ilgili olası bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve geliştirildiğini söylemişti.