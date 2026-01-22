https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazzenin-misir-ile-olan-refah-sinir-kapisinin-acilacagi-aciklandi-1102951064.html
Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı açıklandı
Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı açıklandı
Sputnik Türkiye
Filistin Teknokrat Komitesi lideri Ali Şaath, Gazze'ye tek insani yardım giriş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T14:06+0300
2026-01-22T14:06+0300
2026-01-22T14:06+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
refah sınır kapısı
filistin
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100116713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfdcb7c661cccfc2f528f99a2473d6a1.jpg
Filistin teknokrat komitesi lideri Ali Şaath bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşı sırasında büyük ölçüde kapalı kalan Gazze'nin ana giriş kapısı olan Mısır ile Rafah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta yeniden açılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazze-baris-kurulu-imza-toreni-basladi-trump-konusuyor--1102947001.html
gazze
refah sınır kapısı
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100116713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5cefe06c886b0499917d021e24d13df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, refah sınır kapısı, filistin, ortadoğu
gazze, refah sınır kapısı, filistin, ortadoğu
Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Filistin Teknokrat Komitesi lideri Ali Şaath, Gazze'ye tek insani yardım giriş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu.
Filistin teknokrat komitesi lideri Ali Şaath bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşı sırasında büyük ölçüde kapalı kalan Gazze'nin ana giriş kapısı olan Mısır ile Rafah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta yeniden açılacağını söyledi.