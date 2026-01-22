Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı açıklandı
Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı açıklandı
Filistin Teknokrat Komitesi lideri Ali Şaath, Gazze'ye tek insani yardım giriş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Filistin teknokrat komitesi lideri Ali Şaath bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşı sırasında büyük ölçüde kapalı kalan Gazze'nin ana giriş kapısı olan Mısır ile Rafah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta yeniden açılacağını söyledi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan tırlar,
Filistin Teknokrat Komitesi lideri Ali Şaath, Gazze'ye tek insani yardım giriş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu.
Filistin teknokrat komitesi lideri Ali Şaath bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşı sırasında büyük ölçüde kapalı kalan Gazze'nin ana giriş kapısı olan Mısır ile Rafah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta yeniden açılacağını söyledi.
