Gazzeli balıkçılar zor durumda: İsrail işgal güçleri, bölgede balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti
Gazzeli balıkçılar zor durumda: İsrail işgal güçleri, bölgede balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti
Savaş, ekonominin tüm sektörlerini az ya da çok etkiledi ve balıkçılar, bunun bedelini ilk ödeyenlerden oldu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Deniz, artık eskisi gibi geçim kaynağı değil; çünkü İsrail ordusu, balıkçı teknelerinin ve balıkçılıkla ilgili tesislerin büyük çoğunluğunu yok etti. Şimdi, geçici ateşkes süresince, balıkçılar işlerine dönebilmek için teknelerini ilkel yöntemlerle onarmak zorunda kalıyor.
“Çocuklarımız için risk almak zorundayız”: İsrail işgal güçleri, Gazze'de balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti
“Çocuklarımız için risk almak zorundayız”: İsrail işgal güçleri, Gazze'de balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti
Gazzeli balıkçılar zor durumda: İsrail işgal güçleri, bölgede balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti

"Çocuklarımız için risk almak zorundayız": İsrail işgal güçleri, Gazze'de balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti
Savaş, ekonominin tüm sektörlerini az ya da çok etkiledi ve balıkçılar, bunun bedelini ilk ödeyenlerden oldu.
Deniz, artık eskisi gibi geçim kaynağı değil; çünkü İsrail ordusu, balıkçı teknelerinin ve balıkçılıkla ilgili tesislerin büyük çoğunluğunu yok etti. Şimdi, geçici ateşkes süresince, balıkçılar işlerine dönebilmek için teknelerini ilkel yöntemlerle onarmak zorunda kalıyor.
Gazzeli müzik öğretmeni, çocuklarla birlikte yıkımın ortasında şarkı söylüyor
19 Ocak, 18:45
