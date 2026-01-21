https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/gazzeli-balikcilar-zor-durumda-israil-isgal-gucleri-bolgede-balikcilik-tesislerinin-cogunu-yok-etti-1102862648.html

Gazzeli balıkçılar zor durumda: İsrail işgal güçleri, bölgede balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti

Gazzeli balıkçılar zor durumda: İsrail işgal güçleri, bölgede balıkçılık tesislerinin çoğunu yok etti

Savaş, ekonominin tüm sektörlerini az ya da çok etkiledi ve balıkçılar, bunun bedelini ilk ödeyenlerden oldu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Deniz, artık eskisi gibi geçim kaynağı değil; çünkü İsrail ordusu, balıkçı teknelerinin ve balıkçılıkla ilgili tesislerin büyük çoğunluğunu yok etti. Şimdi, geçici ateşkes süresince, balıkçılar işlerine dönebilmek için teknelerini ilkel yöntemlerle onarmak zorunda kalıyor.

