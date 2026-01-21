https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/meteorolojiden-buzlanma-ve-firtina-uyarisi-bolge-bolge-hava-durumu-1102900560.html

Meteoroloji'den buzlanma ve fırtına uyarısı: Bölge bölge hava durumu

Meteoroloji'den buzlanma ve fırtına uyarısı: Bölge bölge hava durumu

Meteoroloji'nin 21 Ocak Çarşamba tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ocak Çarşamba hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarRüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

