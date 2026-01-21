Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/meteorolojiden-buzlanma-ve-firtina-uyarisi-bolge-bolge-hava-durumu-1102900560.html
Meteoroloji'den buzlanma ve fırtına uyarısı: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'den buzlanma ve fırtına uyarısı: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'nin 21 Ocak Çarşamba tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Gece saatlerinde... 21.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ocak Çarşamba hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarRüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji’nin 21 Ocak Çarşamba tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Gece saatlerinde Karaman ile Antalya’nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ocak Çarşamba hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarılar

Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – °C / 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C / -7°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – °C / -7°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – °C / 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – °C / -3°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – °C / 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
