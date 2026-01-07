https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/epstein-dosyalarinda-kriz-abd-adalet-bakanligi-belgelerin-yuzde-1inden-azini-yayimladi-1102542259.html

Epstein dosyalarında kriz: 'ABD Adalet Bakanlığı belgelerin yüzde 1’inden azını yayımladı'

Epstein dosyalarında kriz: 'ABD Adalet Bakanlığı belgelerin yüzde 1'inden azını yayımladı'

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyaların yalnızca yüzde 1'inden azını kamuoyuna açıkladığı ortaya çıktı. Federal yasaya göre belgelerin... 07.01.2026

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyunda 'Epstein dosyaları' olarak bilinen belgelere ilişkin yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmediği bir mahkeme dosyasıyla ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan bilgilerde bu dosyada, bakanlık şimdiye kadar Jeffrey Epstein'a ait belgelerin yüzde 1'inden azını yayımladı.ABD medyasının mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere dayandırdığı haberlerde, Epstein dosyalarına ilişkin yalnızca 12 bin 285 belge, toplamda 125 bin 575 sayfa kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak federal yasaya göre, belgelerin büyük çoğunluğu 19 Aralık tarihine kadar açıklanmalıydı.Bondi: 2 milyondan fazla belge inceleniyorABD Adalet Bakanı Pam Bondi, New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Paul Engelmayer’e gönderdiği beş sayfalık yazıda, sürecin yavaşlamasının temel gerekçesi olarak Epstein’ın mağdurlarının kimliklerinin korunmasını gösterdi. Bondi, Epstein dosyaları kapsamında iki milyondan fazla belgenin inceleme sürecinde olduğunu belirtti.Bondi'nin açıklamasına göre, 500'e yakın uzman dosyaların incelenmesi için görevlendirildi. Bakanlık sürecin ciddi insan kaynağı ve zaman gerektiğini savunurken Demokratlar açıklamaları yeterli bulmadı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Adalet Bakanlığı'nın ABD Kongresi'ne sunması gereken, dosyalarda adı geçen kamu görevlileri ve “siyasi olarak nüfuzlu kişilere” ilişkin redakte edilmemiş listenin hala teslim edilmediğini söyledi.Yeni belgelerin yayımlanması için baskıSchumer, Trump yönetimini işaret ederek, “Adalet Bakanlığı 17 gündür yasayı ihlal ediyor. Dosyalar geciktiriliyor ve kamuoyundan gizleniyor” ifadelerini kullandı. Yayımlanan belgelerin büyük bölümünün ağır şekilde karartıldığını vurgulayan Schumer, “Kilometre taşı sayılabilecek hiçbir belge ve Epstein’ın 10 olası suç ortağına dair yeni bir bilgi yok” dedi.Şimdiye kadar yayımlanan belgeler, Epstein’ın faaliyetlerine ve Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile kurduğu yapıya sınırlı bir ışık tutsa da, yeni ifşalar içermedi. Maxwell, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından 20 yıl hapis cezası almıştı. Epstein mağdurlarından Marina Lacerda ise daha önce yaptığı açıklamada, Epstein ve Maxwell’e yakınlığıyla bilinen İngiliz Kraliyet ailesinden Andrew Mountbatten-Windsor’un ABD’de yargılanmasını istediğini belirtmişti. Mountbatten-Windsor ise suçlamaları reddetti.

