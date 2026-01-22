Türkiye
Emeklilerin zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emeklilerin zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farkları yarın hesaplara geçecek. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının yarın hesaplarına geçeceğini açıkladı.Emeklilerin zam farkı ne zaman yatacak?Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
15:16 22.01.2026 (güncellendi: 15:17 22.01.2026)
Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farkları yarın hesaplara geçecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının yarın hesaplarına geçeceğini açıkladı.

Emeklilerin zam farkı ne zaman yatacak?

Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
