Elon Musk: Çin’de elektrik üretimindeki büyüme muazzam

Elon Musk, Çin’in özellikle hızla büyüyen devasa elektrik üretim kapasitesi ve veri merkezi yatırımları sayesinde küresel yapay zekâ güç yarışında lider konuma... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda milyarder iş insanı Elon Musk, konuşma yaptı.Bir gün robotların robot üreteceğini öngören Musk, “Böylesine büyük bir mal ve hizmet bolluğu olacak. Çünkü insanlardan daha fazla robot olacak” dedi. Dünyadaki herkesin yaşlı ebeveynlerine ya da çocuklarına bakacak bir robot isteyeceğini savunan Musk, şirketinin robotları gelecek yılın sonuna doğru halka satmaya başlamayı planladığını açıkladı.Trump'ı eleştirdiMusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu 'Barış Kurulu'yla (Board of Peace) ilgili esprili ama dikkat çekici bir çıkış yaptı. Musk, kurulun adının 'peace' (barış) yerine 'piece' (parça) olması gerektiğini ima ederek, “Barış Zirvesi’nin kurulduğunu duydum ve ‘Bu peace mi, piece mi?’ diye düşündüm. Hani Grönland’dan küçük bir parça, Venezuela’dan küçük bir parça gibi” dedi.Çin’in ABD’ye karşı güneş enerjisi üstünlüğüMusk, Çin’in üretim kapasitesi açısından ABD’nin çok önünde olduğunu söyledi. Çin’in ağırlıklı olarak güneş enerjisine dayandığını belirten Musk, ''Çin’de elektrik üretimindeki büyüme muazzam'' açıklamasında bulundu. İş insanı, Çin’in işletmede olan güneş enerjisi kapasitesinin ise ABD’nin neredeyse dört katı olduğunu hatırlattı. Musk’a göre bu durum, enerji yoğun yapay zeka geliştirmelerini destekleme konusunda Çin’e 2026 yılına kadar ABD’ye karşı belirleyici bir avantaj sağlıyor.

SON HABERLER

