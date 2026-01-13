Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/elon-muskin-uzay-hayali-star-treki-gercege-donusturmek-istiyoruz-1102703108.html
Elon Musk'ın 'uzay' hayali: 'Star Trek'i gerçeğe dönüştürmek istiyoruz'
Elon Musk'ın 'uzay' hayali: 'Star Trek'i gerçeğe dönüştürmek istiyoruz'
Sputnik Türkiye
SpaceX CEO’su Elon Musk, Pentagon yetkililerinin de katıldığı Starbase ziyaretinde şirketin vizyonunu 'bilim kurguyu bilimsel gerçeğe dönüştürmek' sözleriyle... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T13:42+0300
2026-01-13T13:42+0300
yaşam
elon musk
spacex
star trek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5fd92da02b73bd0759694eaabee3522.jpg
Teknoloji milyarderi Elon Musk, SpaceX şirketinin nihai hedefinin popüler bilim kurgu serisi 'Uzay Yolu'nu gerçeğe dönüştürmek olduğunu söyledi. Musk, Teksas'taki Starbase tesislerinde düzenlene etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, uzay yolculuğunun insanlığın kaderini değiştireceğini savundu.'Star Trek'i gerçek yapmak istiyoruz'Etkinliğe, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Pentagon'dan üst düzey yetkililer de katıldı. Musk, SpaceX'in varlık nedenini 'bilim kurguyu bilimsel gerçeğe dönüştürmek' olarak tanımladı ve büyük uzay gemileriyle gezegenler arası yolculuğun mümkün hale gelmesini hedeflediklerini söyledi."Star Trek'i gerçek yapmak istiyoruz. Uzayda yolculuk eden, içinde insanların bulunduğu büyük gemilerle diğer gezegenlere, Ay’a ve yıldız sistemimizin ötesine gidelim; uzaylılarla karşılaşalım ya da yok olmuş medeniyetleri keşfedelim" diyen Musk, bu vizyonun yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda insanlığın dünya dışı yaşam formları ve olası ‘yabancı uygarlıklarla’ karşılaşmasının da önünü açabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tarihte-bir-ilk-elon-muskin-serveti-600-milyar-dolari-gecti-1101844249.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05e9534c27b2c31e221b3a9d6ffb01e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, spacex, star trek
elon musk, spacex, star trek

Elon Musk'ın 'uzay' hayali: 'Star Trek'i gerçeğe dönüştürmek istiyoruz'

13:42 13.01.2026
© AP Photo / Susan WalshMusk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti
Musk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
SpaceX CEO’su Elon Musk, Pentagon yetkililerinin de katıldığı Starbase ziyaretinde şirketin vizyonunu 'bilim kurguyu bilimsel gerçeğe dönüştürmek' sözleriyle anlattı. Musk, büyük uzay gemileriyle gezegenler arası yolculuğun insanlığın geleceği olduğunu savundu.
Teknoloji milyarderi Elon Musk, SpaceX şirketinin nihai hedefinin popüler bilim kurgu serisi 'Uzay Yolu'nu gerçeğe dönüştürmek olduğunu söyledi. Musk, Teksas'taki Starbase tesislerinde düzenlene etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, uzay yolculuğunun insanlığın kaderini değiştireceğini savundu.

'Star Trek'i gerçek yapmak istiyoruz'

Etkinliğe, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Pentagon'dan üst düzey yetkililer de katıldı. Musk, SpaceX'in varlık nedenini 'bilim kurguyu bilimsel gerçeğe dönüştürmek' olarak tanımladı ve büyük uzay gemileriyle gezegenler arası yolculuğun mümkün hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.
"Star Trek'i gerçek yapmak istiyoruz. Uzayda yolculuk eden, içinde insanların bulunduğu büyük gemilerle diğer gezegenlere, Ay’a ve yıldız sistemimizin ötesine gidelim; uzaylılarla karşılaşalım ya da yok olmuş medeniyetleri keşfedelim" diyen Musk, bu vizyonun yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda insanlığın dünya dışı yaşam formları ve olası ‘yabancı uygarlıklarla’ karşılaşmasının da önünü açabileceğini ifade etti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
DÜNYA
Tarihte bir ilk: Elon Musk'ın serveti 600 milyar doları geçti
16 Aralık 2025, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала