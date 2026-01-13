Elon Musk'ın 'uzay' hayali: 'Star Trek'i gerçeğe dönüştürmek istiyoruz'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/elon-muskin-uzay-hayali-star-treki-gercege-donusturmek-istiyoruz-1102703108.html

Teknoloji milyarderi Elon Musk, SpaceX şirketinin nihai hedefinin popüler bilim kurgu serisi 'Uzay Yolu'nu gerçeğe dönüştürmek olduğunu söyledi. Musk, Teksas'taki Starbase tesislerinde düzenlene etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, uzay yolculuğunun insanlığın kaderini değiştireceğini savundu.'Star Trek'i gerçek yapmak istiyoruz'Etkinliğe, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Pentagon'dan üst düzey yetkililer de katıldı. Musk, SpaceX'in varlık nedenini 'bilim kurguyu bilimsel gerçeğe dönüştürmek' olarak tanımladı ve büyük uzay gemileriyle gezegenler arası yolculuğun mümkün hale gelmesini hedeflediklerini söyledi."Star Trek'i gerçek yapmak istiyoruz. Uzayda yolculuk eden, içinde insanların bulunduğu büyük gemilerle diğer gezegenlere, Ay’a ve yıldız sistemimizin ötesine gidelim; uzaylılarla karşılaşalım ya da yok olmuş medeniyetleri keşfedelim" diyen Musk, bu vizyonun yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda insanlığın dünya dışı yaşam formları ve olası ‘yabancı uygarlıklarla’ karşılaşmasının da önünü açabileceğini ifade etti.

