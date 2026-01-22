https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/dna-testi-dogrulanmisti-rus-yuzucu-svechnikovun-anne-ve-babasi-cesedi-teshis-etti-1102954000.html

DNA testi doğrulanmıştı: Rus yüzücü Svechnikov’un anne ve babası cesedi teşhis etti

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos 2025’te kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan Rus yüzücü Svechnikov’un anne ve babasının cesedi teşhis ettiği belirtildi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

24 Ağustos 2025’te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan ve DNA testiyle kimliği kesinlik kazanan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait ceset bugün ebeveyni tarafından teşhis edildi.Svechnikov’un akrabası Alena Karaman, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bize önce fotoğraflarını gösterdiler, sonra da cesedin kendisini gösterdiler. Bu Nikolai” ifadesini kullandı.Teşhise katılan Karaman, “Şimdi cenazenin ülkesine iadesi için gerekli belgeleri hazırlıyoruz. Tüm yasal işlemler tamamlandıktan sonra cenazeyi teslim alabileceğiz” dedi.Yüzücünün anne ve babası basına açıklama yapamadı.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yetkili makamlarının yüzücü Nikolai Svechnikov'un ölümüne ilişkin tüm koşulları ve nedenleri tespit edilmesini beklediklerini bildirildi.Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Rus yüzücünün ölüm nedenine ilişkin raporun en erken Nisan ayı sonunda açıklanacağını dile getirmişti.Daha önce ailenin avukatı Aleperen Çakmak, yapılan DNA testinin, İstanbul boğazında bulunan cesedin Nikolai Svechnikov’a ait olduğunu doğruladığını açıklamıştı.

