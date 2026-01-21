https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/dna-testiyle-dogrulandi-besiktasta-bulunan-ceset-rus-yuzucuye-ait-1102928965.html

DNA testiyle doğrulandı: Beşiktaş’ta bulunan ceset Rus yüzücüye ait

Kuruçeşme Sahili’nde bulunanlar deniz kenarında bir ceset fark ederek durumu yetkililere bildirmişti.Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedin baş bölgesi ve kollarının olmadığı belirlenmişti.24 Ağustos 2025’te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olup olmadığının belirlenmesi için ailesi Rusya’dan İstanbul’a gelerek DNA örneği vermişti. Yapılan testlerle kimlik kesinlik kazandı.Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Svechnikov’un cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

