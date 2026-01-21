Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/dna-testiyle-dogrulandi-besiktasta-bulunan-ceset-rus-yuzucuye-ait-1102928965.html
DNA testiyle doğrulandı: Beşiktaş’ta bulunan ceset Rus yüzücüye ait
DNA testiyle doğrulandı: Beşiktaş’ta bulunan ceset Rus yüzücüye ait
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta denizde bulunan erkek cesedinin, 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus sporcu... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T21:57+0300
2026-01-21T21:57+0300
türki̇ye
beşiktaş
i̇stanbul
yüzücü
ceset
kimlik
dna
dna testi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098874409_0:37:643:399_1920x0_80_0_0_7dcaacb603b001258a47e694e630455b.png
Kuruçeşme Sahili’nde bulunanlar deniz kenarında bir ceset fark ederek durumu yetkililere bildirmişti.Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedin baş bölgesi ve kollarının olmadığı belirlenmişti.24 Ağustos 2025’te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olup olmadığının belirlenmesi için ailesi Rusya’dan İstanbul’a gelerek DNA örneği vermişti. Yapılan testlerle kimlik kesinlik kazandı.Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Svechnikov’un cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/istanbul-bogazinda-bulunan-ceset-rus-yuzucu-nikolai-svechnikova-ait-cikti-1102906063.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098874409_0:0:643:483_1920x0_80_0_0_bc6a71e97f182e9d7ae9dda1e97f0506.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, i̇stanbul, yüzücü, ceset, kimlik, dna, dna testi
beşiktaş, i̇stanbul, yüzücü, ceset, kimlik, dna, dna testi

DNA testiyle doğrulandı: Beşiktaş’ta bulunan ceset Rus yüzücüye ait

21:57 21.01.2026
© Sputnik / Nikolay Sveçnikov sosyal medyasıNikolay Sveçnikov
Nikolay Sveçnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Nikolay Sveçnikov sosyal medyası
Abone ol
Beşiktaş’ta denizde bulunan erkek cesedinin, 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Kuruçeşme Sahili’nde bulunanlar deniz kenarında bir ceset fark ederek durumu yetkililere bildirmişti.
Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedin baş bölgesi ve kollarının olmadığı belirlenmişti.
24 Ağustos 2025’te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olup olmadığının belirlenmesi için ailesi Rusya’dan İstanbul’a gelerek DNA örneği vermişti. Yapılan testlerle kimlik kesinlik kazandı.
Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Svechnikov’un cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Nikolay Sveçnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
Boğazda cansız bir beden bulunmuştu: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ailesi DNA örneği verecek
11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала