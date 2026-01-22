https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/danimarkada-abd-urunlerine-tepki-boykot-uygulamalari-zirveye-cikti-1102958045.html

Danimarka’da ABD ürünlerine tepki: Boykot uygulamaları zirveye çıktı

Danimarka’da ABD ürünlerine tepki: Boykot uygulamaları zirveye çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland çıkışının ardından Danimarka’da birçok tüketici, Amerikan ürünlerinden kaçınmak için mobil uygulamalara yöneldi... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T18:12+0300

2026-01-22T18:12+0300

2026-01-22T18:12+0300

dünya

abd

grönland

boykot

danimarka

tehdit

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg

Danimarka’da alışveriş yapanlar, ABD menşeli ürünleri tespit edip alternatiflerini bulmayı sağlayan uygulamaları kullanmaya başladı. 'UdenUSA' adlı uygulamanın, ülkenin uygulama mağazasında en çok indirilenler listesinde ilk sıraya yükseldiği aktarıldı.Uygulama, ürünlerin barkodunu okutarak menşei bilgisini gösteriyor ve ABD dışındaki ülkelerden alternatifler öneriyor.Geliştiriciler, uygulamanın bir boykot çağrısı amacı taşımadığını, tüketicilere yalnızca daha fazla şeffaflık sunmayı hedeflediğini belirtti.Ekonomik etkisi sınırlıUzmanlara göre market boykotlarının pratik etkisi sınırlı olabilir. Danske Bank’tan ekonomist Louise Aggerstrom Hansen’e göre, Danimarka’daki gıda tüketiminin yalnızca yaklaşık yüzde 1’i doğrudan ABD kaynaklı. Bu nedenle olası bir boykotun gerçek etkisini ölçmenin zor olduğu ifade edildi.Öfkeyi ifade etme yoluDavranış bilimciler ise uygulamaların psikolojik bir işlev gördüğüne dikkat çekti. Roskilde Üniversitesi’den Pelle Guldborg Hansen, insanların haberlere tepki verme ihtiyacı hissettiğini belirterek, “Bazen küçük de olsa bir şey yapmak insanlara iyi geliyor” değerlendirmesinde bulundu.Gerginliğin kaynağında, Donald Trump’ın Grönland’ın ABD tarafından alınabileceğine dair tekrar ettiği açıklamalar yer alıyor. Bu çıkışların ardından Danimarka ve Grönland’da protestolar düzenlendiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-basini-danimarka-trumpin-baris-kuruluna-davet-edilmedi-1102955658.html

abd

grönland

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, grönland, boykot, danimarka, tehdit, ekonomi