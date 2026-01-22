https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/danimarkada-abd-urunlerine-tepki-boykot-uygulamalari-zirveye-cikti-1102958045.html
Danimarka’da ABD ürünlerine tepki: Boykot uygulamaları zirveye çıktı
Danimarka’da ABD ürünlerine tepki: Boykot uygulamaları zirveye çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland çıkışının ardından Danimarka’da birçok tüketici, Amerikan ürünlerinden kaçınmak için mobil uygulamalara yöneldi... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Danimarka’da ABD ürünlerine tepki: Boykot uygulamaları zirveye çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland çıkışının ardından Danimarka’da birçok tüketici, Amerikan ürünlerinden kaçınmak için mobil uygulamalara yöneldi. Uygulamalar kısa sürede ülkenin en çok indirilenleri arasına girdi.
Danimarka’da alışveriş yapanlar, ABD menşeli ürünleri tespit edip alternatiflerini bulmayı sağlayan uygulamaları kullanmaya başladı. 'UdenUSA' adlı uygulamanın, ülkenin uygulama mağazasında en çok indirilenler listesinde ilk sıraya yükseldiği aktarıldı.
Uygulama, ürünlerin barkodunu okutarak menşei bilgisini gösteriyor ve ABD dışındaki ülkelerden alternatifler öneriyor.
Geliştiriciler, uygulamanın bir boykot çağrısı amacı taşımadığını, tüketicilere yalnızca daha fazla şeffaflık sunmayı hedeflediğini belirtti.
Uzmanlara göre market boykotlarının pratik etkisi sınırlı olabilir. Danske Bank’tan ekonomist Louise Aggerstrom Hansen’e göre, Danimarka’daki gıda tüketiminin yalnızca yaklaşık yüzde 1’i doğrudan ABD kaynaklı. Bu nedenle olası bir boykotun gerçek etkisini ölçmenin zor olduğu ifade edildi.
Davranış bilimciler ise uygulamaların psikolojik bir işlev gördüğüne dikkat çekti. Roskilde Üniversitesi’den Pelle Guldborg Hansen, insanların haberlere tepki verme ihtiyacı hissettiğini belirterek, “Bazen küçük de olsa bir şey yapmak insanlara iyi geliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Gerginliğin kaynağında, Donald Trump’ın Grönland’ın ABD tarafından alınabileceğine dair tekrar ettiği açıklamalar yer alıyor. Bu çıkışların ardından Danimarka ve Grönland’da protestolar düzenlendiği aktarıldı.