https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bilim-insanlari-uzun-yasamin-sirrini-acikladi-egzersizde-cesitlilik-omru-uzatiyor-1102953174.html
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı: Egzersizde çeşitlilik ömrü uzatıyor
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı: Egzersizde çeşitlilik ömrü uzatıyor
Sputnik Türkiye
30 yıllık geniş kapsamlı araştırma, tek tip spor yerine farklı fiziksel aktivitelerin bir arada yapılmasının erken ölüm riskini ciddi biçimde azalttığını ortaya koydu.*
2026-01-22T14:44+0300
2026-01-22T14:44+0300
2026-01-22T14:44+0300
yaşam
haberler
met
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
harvard üniversitesi
uzun yaşam
egzersiz
yürüyüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82340c2d8046bfa0a4e0736b1ea02f41.jpg
Bilim insanları, uzun yaşamın anahtarlarından birinin ‘egzersitte çeşitlilik’ olduğunu açıkladı.Harvard Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü, BMJ Medicine dergisinde yayınlanan ve 30 yılı aşkın süredir devam eden çalışmada, 111 binden fazla kişi takip edildi. Araştırma sonuçlarına göre, farklı türlerde fiziksel aktivite yapanların ‘erken ölüm riski yaklaşık yüzde 20 daha düşük’ çıktı.Araştırmada, en düşük ölüm riskiyle ilişkilendirilen tekil aktivitenin ‘yürüyüş’ olduğu belirlendi. En fazla yürüyen gruptakilerin ölüm riski, en az yürüyenlere kıyasla yüzde 17 daha düşük bulundu.Hangi spor ne kadar etkili?Çalışmada bazı spor dallarının ölüm riskini azaltma oranları da tek tek hesaplandı:Ancak araştırmacılar, ‘en iyi sonuçların tek bir sporla değil’, düzenli ve ‘çeşitli aktivitelerin bir arada yapılmasıyla’ elde edildiğini vurguladı. Bu grupta yer alan bireylerin toplam ölüm riski yüzde 19 daha düşük çıktı.Kalp-damar hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları ve diğer nedenlere bağlı ölüm riski ise yüzde 13 ile yüzde 41 arasında azaldı.‘Fiziksel aktivite çeşitliliği teşvik edilmeli’Araştırmacılar, bulguların şu görüşü desteklediğini belirtti:Haftada 20 MET ideal seviyeEgzersiz yoğunluğu, MET (metabolik eşdeğer görev) adı verilen birimle ölçüldü.Ancak bu eşik aşıldıktan sonra ölüm riskindeki azalmanın sabitlendiği görüldü. Araştırmacılar, bunun fiziksel aktivitenin faydaları için bir 'olası eşik değer' olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/mr-taramalari-gosterdi-duzenli-egzersiz-beyni-genclestiriyor-1102944960.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_466b5cc82c379a07f1d3e3689f5e583d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uzun yaşam, longevity, uzun yaşamın sırrı, egzersiz, yürüyüş, çeşitlilik, met, kaç met, ömrü uzatmanın yolları, uzun yaşamın sırları, sağlık, sağlık haberleri, ne kadar egzersiz yapmalı
uzun yaşam, longevity, uzun yaşamın sırrı, egzersiz, yürüyüş, çeşitlilik, met, kaç met, ömrü uzatmanın yolları, uzun yaşamın sırları, sağlık, sağlık haberleri, ne kadar egzersiz yapmalı
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı: Egzersizde çeşitlilik ömrü uzatıyor
30 yıllık geniş kapsamlı araştırma, tek tip spor yerine farklı fiziksel aktivitelerin bir arada yapılmasının erken ölüm riskini ciddi biçimde azalttığını ortaya koydu.
Bilim insanları, uzun yaşamın anahtarlarından birinin ‘egzersitte çeşitlilik’ olduğunu açıkladı.
Harvard Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü, BMJ Medicine dergisinde yayınlanan ve 30 yılı aşkın süredir devam eden çalışmada, 111 binden fazla kişi takip edildi. Araştırma sonuçlarına göre, farklı türlerde fiziksel aktivite yapanların ‘erken ölüm riski yaklaşık yüzde 20 daha düşük’ çıktı.
Araştırmada, en düşük ölüm riskiyle ilişkilendirilen tekil aktivitenin ‘yürüyüş’ olduğu belirlendi. En fazla yürüyen gruptakilerin ölüm riski, en az yürüyenlere kıyasla yüzde 17 daha düşük bulundu.
Hangi spor ne kadar etkili?
Çalışmada bazı spor dallarının ölüm riskini azaltma oranları da tek tek hesaplandı:
Tenis, squash ve raketbol: yüzde 15
Koşu veya ağırlık çalışması: yüzde 13
Hafif tempo koşu (jogging): yüzde 11
Ancak araştırmacılar, ‘en iyi sonuçların tek bir sporla değil’, düzenli ve ‘çeşitli aktivitelerin bir arada yapılmasıyla’ elde edildiğini vurguladı. Bu grupta yer alan bireylerin toplam ölüm riski yüzde 19 daha düşük çıktı.
Kalp-damar hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları ve diğer nedenlere bağlı ölüm riski ise yüzde 13 ile yüzde 41 arasında azaldı.
‘Fiziksel aktivite çeşitliliği teşvik edilmeli’
Araştırmacılar, bulguların şu görüşü desteklediğini belirtti:
Toplam fiziksel aktivite düzeyini artırmanın yanı sıra, farklı türlerde fiziksel aktivitelere katılımın teşvik edilmesi, erken ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Haftada 20 MET ideal seviye
Egzersiz yoğunluğu, MET (metabolik eşdeğer görev) adı verilen birimle ölçüldü.
Araştırmaya göre, haftada en az üç farklı aktiviteden oluşan ve toplamda 20 MET’e ulaşan bir egzersiz programı
ideal kabul ediliyor. Bu seviye yaklaşık olarak haftada iki saat koşu ya da beş saat tempolu yürüyüşe denk geliyor.
Ancak bu eşik aşıldıktan sonra ölüm riskindeki azalmanın sabitlendiği görüldü. Araştırmacılar, bunun fiziksel aktivitenin faydaları için bir 'olası eşik değer' olduğunu belirtti.