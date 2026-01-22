https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bilim-insanlari-uzun-yasamin-sirrini-acikladi-egzersizde-cesitlilik-omru-uzatiyor-1102953174.html

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı: Egzersizde çeşitlilik ömrü uzatıyor

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı: Egzersizde çeşitlilik ömrü uzatıyor

30 yıllık geniş kapsamlı araştırma, tek tip spor yerine farklı fiziksel aktivitelerin bir arada yapılmasının erken ölüm riskini ciddi biçimde azalttığını ortaya koydu.*

Bilim insanları, uzun yaşamın anahtarlarından birinin ‘egzersitte çeşitlilik’ olduğunu açıkladı.Harvard Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü, BMJ Medicine dergisinde yayınlanan ve 30 yılı aşkın süredir devam eden çalışmada, 111 binden fazla kişi takip edildi. Araştırma sonuçlarına göre, farklı türlerde fiziksel aktivite yapanların ‘erken ölüm riski yaklaşık yüzde 20 daha düşük’ çıktı.Araştırmada, en düşük ölüm riskiyle ilişkilendirilen tekil aktivitenin ‘yürüyüş’ olduğu belirlendi. En fazla yürüyen gruptakilerin ölüm riski, en az yürüyenlere kıyasla yüzde 17 daha düşük bulundu.Hangi spor ne kadar etkili?Çalışmada bazı spor dallarının ölüm riskini azaltma oranları da tek tek hesaplandı:Ancak araştırmacılar, ‘en iyi sonuçların tek bir sporla değil’, düzenli ve ‘çeşitli aktivitelerin bir arada yapılmasıyla’ elde edildiğini vurguladı. Bu grupta yer alan bireylerin toplam ölüm riski yüzde 19 daha düşük çıktı.Kalp-damar hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları ve diğer nedenlere bağlı ölüm riski ise yüzde 13 ile yüzde 41 arasında azaldı.‘Fiziksel aktivite çeşitliliği teşvik edilmeli’Araştırmacılar, bulguların şu görüşü desteklediğini belirtti:Haftada 20 MET ideal seviyeEgzersiz yoğunluğu, MET (metabolik eşdeğer görev) adı verilen birimle ölçüldü.Ancak bu eşik aşıldıktan sonra ölüm riskindeki azalmanın sabitlendiği görüldü. Araştırmacılar, bunun fiziksel aktivitenin faydaları için bir 'olası eşik değer' olduğunu belirtti.

