Beşiktaş resmen duyurdu: Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş resmen duyurdu: Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu
22.01.2026
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva'yla yaşanan kriz sonrası yollar ayrıldı.Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a gönderilen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Transferle birlikte Rafa Silva, yeniden Benfica forması giyecek. Beşiktaş cephesi ise oyuncuya kulübe verdiği katkılar için teşekkür ederek, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.
2026
