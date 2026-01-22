https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/besiktas-resmen-duyurdu-rafa-silvanin-yeni-takimi-belli-oldu-1102963764.html

Beşiktaş resmen duyurdu: Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş resmen duyurdu: Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın transferi resmiyet kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun SL Benfica’ya kesin transferi konusunda anlaşmaya... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T21:02+0300

2026-01-22T21:02+0300

2026-01-22T21:02+0300

spor

rafa silva

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

beşiktaş

kap

benfica futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101029487_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cc22133d5f9cd4af3c9e542dc644c83d.jpg

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva'yla yaşanan kriz sonrası yollar ayrıldı.Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a gönderilen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Transferle birlikte Rafa Silva, yeniden Benfica forması giyecek. Beşiktaş cephesi ise oyuncuya kulübe verdiği katkılar için teşekkür ederek, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/sergen-yalcindan-rafa-silva-ve-necip-uysal-aciklamasi-beni-uzdu-1102783698.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rafa silva, kamuyu aydınlatma platformu (kap), beşiktaş, kap, benfica futbol takımı