Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/sergen-yalcindan-rafa-silva-ve-necip-uysal-aciklamasi-beni-uzdu-1102783698.html
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva ve Necip Uysal açıklaması: 'Beni üzdü'
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva ve Necip Uysal açıklaması: 'Beni üzdü'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Beşiktaş'ta kadro... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T00:15+0300
2026-01-16T00:16+0300
spor
necip uysal
rafa silva
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102783524_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_0da4ea59e66fa7a33be2e5e450fa8443.jpg
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.Maçın ardından basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maçın ikinci yarının ilk karşılaşması olduğunu hatırlatan Yalçın, hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini belirterek, “Oyun ve skor kabul edilebilir seviyedeydi. Türkiye Kupası bizim için değerli. Kupada devam etmek istiyoruz” dedi.'Rafa Silva da ayrılabilir'Toplantıda transfer çalışmalarına da değinen Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:'Necip'in açıklamaları beni çok üzdü'Necip Uysal ve Mert Günok'la yolların ayrılmasının kendi kararı olduğunu açıklayan Sergen Yalçın şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/besiktas-ankara-keciorengucu-karsisinda-3-golle-3-puani-aldi-1102782564.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102783524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e12c80671eba8c8de81c253e1ad2aa4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
necip uysal , rafa silva, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
necip uysal , rafa silva, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva ve Necip Uysal açıklaması: 'Beni üzdü'

00:15 16.01.2026 (güncellendi: 00:16 16.01.2026)
© AA / Hakan AkgünSergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal hakkında kararı kendisinin verdiğini belirten Yalçın, Uysal'ın açıklamalarını ise üzücü bulduğunu belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maçın ikinci yarının ilk karşılaşması olduğunu hatırlatan Yalçın, hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini belirterek, “Oyun ve skor kabul edilebilir seviyedeydi. Türkiye Kupası bizim için değerli. Kupada devam etmek istiyoruz” dedi.

'Rafa Silva da ayrılabilir'

Toplantıda transfer çalışmalarına da değinen Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
Ayrılacak 1-2 oyuncu daha var. Rafa Silva da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için sürekli oyuncu izleyip 2-3 aydır çalışıyoruz. Görüştüğümüz, temasta olduğumuz, finale geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Hem ekonomik hem kalite olarak kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz.

'Necip'in açıklamaları beni çok üzdü'

Necip Uysal ve Mert Günok'la yolların ayrılmasının kendi kararı olduğunu açıklayan Sergen Yalçın şöyle konuştu:

Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok.

Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
SPOR
Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında 3 golle 3 puanı aldı
Dün, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала