Sergen Yalçın'dan Rafa Silva ve Necip Uysal açıklaması: 'Beni üzdü'
00:15 16.01.2026 (güncellendi: 00:16 16.01.2026)
© AA / Hakan AkgünSergen Yalçın
© AA / Hakan Akgün
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal hakkında kararı kendisinin verdiğini belirten Yalçın, Uysal'ın açıklamalarını ise üzücü bulduğunu belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maçın ikinci yarının ilk karşılaşması olduğunu hatırlatan Yalçın, hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini belirterek, “Oyun ve skor kabul edilebilir seviyedeydi. Türkiye Kupası bizim için değerli. Kupada devam etmek istiyoruz” dedi.
'Rafa Silva da ayrılabilir'
Toplantıda transfer çalışmalarına da değinen Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
Ayrılacak 1-2 oyuncu daha var. Rafa Silva da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için sürekli oyuncu izleyip 2-3 aydır çalışıyoruz. Görüştüğümüz, temasta olduğumuz, finale geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Hem ekonomik hem kalite olarak kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz.
'Necip'in açıklamaları beni çok üzdü'
Necip Uysal ve Mert Günok'la yolların ayrılmasının kendi kararı olduğunu açıklayan Sergen Yalçın şöyle konuştu:
Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok.