Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 bedelli askerlik kapsamında askerlik eğitimine katılacak adayların celp dönemleri ve birlik yerlerini açıkladı. Adaylar... 22.01.2026
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde bedelli askerlik yapacak yükümlüler için celp dönemleri ile birlik yerlerini belirledi. Açıklamayla birlikte, askerlik eğitimini hangi tarihte ve hangi birlikte yapacakları netleşti.Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?Er adayları, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.Sorgulama için izlenecek adımlar şöyle:2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu2025 Temmuz–Aralık döneminde 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı için yeniden hesaplandı.Bu artışla memur aylık katsayısı 1.387987 olarak belirlendi ve bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL’ye yükseldi.
09:26 22.01.2026 (güncellendi: 09:31 22.01.2026)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 bedelli askerlik kapsamında askerlik eğitimine katılacak adayların celp dönemleri ve birlik yerlerini açıkladı. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde bedelli askerlik yapacak yükümlüler için celp dönemleri ile birlik yerlerini belirledi. Açıklamayla birlikte, askerlik eğitimini hangi tarihte ve hangi birlikte yapacakları netleşti.
Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
Er adayları, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sorgulama için izlenecek adımlar şöyle:
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası
ve şifre
ile giriş yapılması,
Askerlik yerleri ve celp dönemi
bilgisinin sorgulanması.
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu
2025 Temmuz–Aralık döneminde 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı için yeniden hesaplandı.
6 aylık enflasyon farkı:
Yüzde 6,85
Toplu sözleşme artışı:
Yüzde 11
Toplam kümülatif artış:
Yüzde 18,61
Bu artışla memur aylık katsayısı 1.387987 olarak belirlendi ve bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL’ye yükseldi.