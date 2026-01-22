https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi--1102937809.html

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 bedelli askerlik kapsamında askerlik eğitimine katılacak adayların celp dönemleri ve birlik yerlerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde bedelli askerlik yapacak yükümlüler için celp dönemleri ile birlik yerlerini belirledi. Açıklamayla birlikte, askerlik eğitimini hangi tarihte ve hangi birlikte yapacakları netleşti.Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?Er adayları, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.Sorgulama için izlenecek adımlar şöyle:2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu2025 Temmuz–Aralık döneminde 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı için yeniden hesaplandı.Bu artışla memur aylık katsayısı 1.387987 olarak belirlendi ve bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL’ye yükseldi.

