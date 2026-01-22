https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/banka-duzgun-konusamiyorsun-dedi-yasli-kadina-dul-ayligi-verilmedi-1102943913.html
Banka 'Düzgün konuşamıyorsun' dedi, yaşlı kadına dul aylığı verilmedi
Aydın’ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025’te eşini kaybettikten sonra SGK’ya başvurdu. Yapılan işlemler sonucunda eşinden kalan emekli maaşı kendisine bağlandı. Ancak Benli, maaşını çekmek için gittiği özel bankadan günlerdir ödeme alamadığını söyledi.'Konuşman anlaşılmıyor' gerekçesiMaaşını almak için bankaya defalarca gittiğini anlatan Benli, bankanın kendisine, “Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız” denildiğini belirtti. Yaşlı kadın, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini vurgulayarak, durumun kendisini mağdur ettiğini ifade etti.'Aklım başımda, imza atabiliyorum'Uygulamanın keyfi olduğunu savunan Benli, başka bir bankaya giderek hesap açtırdığını söyledi. Benli, “Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var” diyerek, konuşma gerekçesiyle maaşının verilmemesine tepki gösterdi.Özel bankanın şube müdürü ise uygulamanın prosedür gereği olduğunu savundu. Müdür, emekli maaşı ödemesi için öncelikle hesap açılması gerektiğini belirterek, “Kişinin konuşmasının düzgün olması ve okur-yazarlığının iyi olması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmazsa, banka havuzunda para olsa bile ödeme yapamıyoruz” dedi.Banka yönetimi, Benli’nin maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge getirmesi ve noterden bir yakınına vekâlet vermesi gerektiğini bildirdi.
