Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun saldırı altında olduğunu söyledi.
15.01.2026
2026-01-15T15:43+0300
2026-01-15T16:07+0300
15:43 15.01.2026 (güncellendi: 16:07 15.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun saldırı altında olduğunu söyledi. Erdoğan "Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında. Dizilerden sinemaya oyuncaklara kadar her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişki ve sapkınlıklar teşvik ediliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde konuştu. Erdoğan'ın hem aile kurumu konusunda hem de medyanın konumu konusunda değerlendirmeleri oldu.
'Sapkınlıklar teşvik ediliyor'
Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında. Dizilerden sinemaya oyuncaklara kadar her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişki ve sapkınlıklar teşvik ediliyor. Dijital oyunlar gençleri sanal bahis ve kumara bulaştıran tuzak işlevi görüyor
'Alkol ve uyuşturucu terörden daha zararlı'
Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır
Ankara'da yaşanan su kesintileri
Ankara'daki vatandaşlarımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi. Aileler temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşme başında nöbet tuttu. Dün bir tanesi çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdiği için TRT'yi suçluyor. Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikayetlerine mikrofon uzatmak, vatandaşın sorunlarına ekranda yer vermek. Bundan niçin rahatsız oluyorsunuz? Kamusal görevini yerine getirdi diye basın kuruluşlarımızı niçin suçluyorsunuz? Gazetecileri niçin tehdit ediyorsunuz? Mazeret üreteceğinize medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza. Yazık, bu millete çok yazık.