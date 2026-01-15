Türkiye
Erdoğan: Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında
Erdoğan: Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun saldırı altında olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde konuştu. Erdoğan'ın hem aile kurumu konusunda hem de medyanın konumu konusunda değerlendirmeleri oldu.'Sapkınlıklar teşvik ediliyor''Alkol ve uyuşturucu terörden daha zararlı'Ankara'da yaşanan su kesintileri
15:43 15.01.2026 (güncellendi: 16:07 15.01.2026)
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'na katılarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun saldırı altında olduğunu söyledi. Erdoğan "Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında. Dizilerden sinemaya oyuncaklara kadar her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişki ve sapkınlıklar teşvik ediliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde konuştu. Erdoğan'ın hem aile kurumu konusunda hem de medyanın konumu konusunda değerlendirmeleri oldu.

'Sapkınlıklar teşvik ediliyor'

Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında. Dizilerden sinemaya oyuncaklara kadar her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişki ve sapkınlıklar teşvik ediliyor. Dijital oyunlar gençleri sanal bahis ve kumara bulaştıran tuzak işlevi görüyor

'Alkol ve uyuşturucu terörden daha zararlı'

Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır

Ankara'da yaşanan su kesintileri

Ankara'daki vatandaşlarımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi. Aileler temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşme başında nöbet tuttu. Dün bir tanesi çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdiği için TRT'yi suçluyor. Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikayetlerine mikrofon uzatmak, vatandaşın sorunlarına ekranda yer vermek. Bundan niçin rahatsız oluyorsunuz? Kamusal görevini yerine getirdi diye basın kuruluşlarımızı niçin suçluyorsunuz? Gazetecileri niçin tehdit ediyorsunuz? Mazeret üreteceğinize medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza. Yazık, bu millete çok yazık.

