Erdoğan: Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında

Ankara'daki vatandaşlarımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi. Aileler temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşme başında nöbet tuttu. Dün bir tanesi çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdiği için TRT'yi suçluyor. Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikayetlerine mikrofon uzatmak, vatandaşın sorunlarına ekranda yer vermek. Bundan niçin rahatsız oluyorsunuz? Kamusal görevini yerine getirdi diye basın kuruluşlarımızı niçin suçluyorsunuz? Gazetecileri niçin tehdit ediyorsunuz? Mazeret üreteceğinize medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza. Yazık, bu millete çok yazık.