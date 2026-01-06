https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/illere-gore-500-bin-sosyal-konut-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-1102513744.html

İllere göre 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi belli oldu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551009_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_798e71ddaa926a449b04be502b90dc57.jpg

TOKİ 500 bin konut kura takvimi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte gündemde yer alıyor. TOKİ kura çekimi hangi illerde yapıldı?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığında yapılan 500 bin konut kura çekimi başladı. 81 ilde toplamda 5 milyon 242 bin 766 kişinin yer alacağı kura çekimi Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de tamamlandı. Diğer illerin kura tarihi ise duyuruldu. Başvuruda bulunan milyonlarca aday ise kura takvimini merak ediyor. Peki, 2025-2026 TOKİ 500 bin konut kuraları illere göre ne zaman çekilecek?TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi.TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.İl il TOKİ kura çekimi sonuçları 2026Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde;Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da yapılacak hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.Ankara ve İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman?İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.Evler ne zaman telsim edilecek?Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

