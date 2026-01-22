Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bakan-bayraktar-petrol-kaynaklarinin-isletilmesi-icin-sam-yonetimi-turkiye-ile-birlikte-calismak-1102945180.html
Bakan Bayraktar: Petrol kaynaklarının işletilmesi için Şam yönetimi Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor
Bakan Bayraktar: Petrol kaynaklarının işletilmesi için Şam yönetimi Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor
Suriye'de SDG kontrolünde bulunan petrol kaynakları son süreçte Şam yönetiminin kontrolüne geçti. Enerji Bakanı Bayraktar petrol kaynaklarının işletilmesi... 22.01.2026
13:07 22.01.2026
Suriye’de SDG kontrolünde bulunan petrol kaynakları son süreçte Şam yönetiminin kontrolüne geçti. Enerji Bakanı Bayraktar petrol kaynaklarının işletilmesi konusunda Şam yönetiminin Türkiye ile çalışmak istediğini belirtti.
Suriye’de SDG’nin kontrolünde olan ve son gelişmelerle birlikte Şam yönetiminin kontrolü altına giren petrol yataklarının kim tarafından ve nasıl işletileceği konusunu gündeme geldi. Suriye’deki petrol sahalarının büyük kısmı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki kuzeydoğu bölgelerde yer alıyordu. SDG’nin çekilmesi ile birlikte petrol kuyularının kontrolü Şam yönetimine geçmiş oldu.
Şam yönetimin bölgeyi kontrol etmesinden sonra petrol kaynaklarının işletilmesi konusu yeniden gündeme geldi. Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olan Şam yönetiminin bu konunda da iş birliği içinde olması beklenirken Sputnik’in sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Şam yönetimi ile işbirliği sinyali verdi.

Petrol konusunda işbirliği mesajı

Bakan Bayraktar “Petrol kaynaklarının işletilmesi konusunda Şam yönetimi Türkiye ile iş birliği yapmak istiyor. Kaynaklar uzun yıllardır kötü şartlarda yönetiliyordu. Petrol kaynaklarının yönetilmesi ciddi bir konu. Yanlış yönetirseniz kaynakları kaybedebilirsiniz. Kaynakların teknolojik olarak da yenilenmesi gerekiyor. Bu konular ilerleyen süreçte konuşulabilir” ifadesini kullandı.

Çıkarılan petrol oranı azaldı

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi'nin (TESPAM) Aralık 2024'te yayımladığı bir rapora göre ise Suriye'nin potansiyel rezervleri yaklaşık 6,9 milyar varil. Suriye’de çıkarılan petrol 2011 yılından başlayan iç karışıklık ile birlikte azalmaya başlamıştı. Kaynaklara yatırım yapılamaması ve bölgedeki güvendik endişesi ile üretim azalmıştı.
