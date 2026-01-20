Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/suriye-ordusu-suleyman-sah-bolgesinde-kontrolu-sagladi-1102893984.html
Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü sağladı
Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü sağladı
Sputnik Türkiye
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkisinde kontrolü sağladı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T22:43+0300
2026-01-20T22:43+0300
dünya
ortadoğu
süleyman şah
suriye ordusu
sdg
ypg/sdg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099272557_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa515318dc5751f36dd48b625b84c18.jpg
Suriye Demokratik Güçleri'yle varılan ateşkese kısa süre kala Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü ele geçirdi.SDG güçlerinin yoğun mayınlama yapması nedeniyle alana girilemezken, mayın ve patlayıcıların temizlenmesinin ardından bölgenin güvenli hale getirilmesi planlanıyor.Türkiye için tarihi ve stratejik öneme sahip olan türbe, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreçte uluslararası anlaşmalarla korunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220709/bakan-akar-kuvvet-komutanlariyla-birlikte-suleyman-sah-turbesini-ziyaret-etti-1058502598.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099272557_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bcc04b3a4f8f9f7aa031b485835fd94e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, süleyman şah, suriye ordusu, sdg, ypg/sdg
ortadoğu, süleyman şah, suriye ordusu, sdg, ypg/sdg

Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü sağladı

22:43 20.01.2026
© AASuriye Ordusu
Suriye Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AA
Abone ol
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkisinde kontrolü sağladı.
Suriye Demokratik Güçleri'yle varılan ateşkese kısa süre kala Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü ele geçirdi.
SDG güçlerinin yoğun mayınlama yapması nedeniyle alana girilemezken, mayın ve patlayıcıların temizlenmesinin ardından bölgenin güvenli hale getirilmesi planlanıyor.
Türkiye için tarihi ve stratejik öneme sahip olan türbe, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreçte uluslararası anlaşmalarla korunmuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
TÜRKİYE
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti
9 Temmuz 2022, 01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала