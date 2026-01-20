https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/suriye-ordusu-suleyman-sah-bolgesinde-kontrolu-sagladi-1102893984.html
Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü sağladı
Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü sağladı
20.01.2026
Suriye Demokratik Güçleri'yle varılan ateşkese kısa süre kala Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü ele geçirdi.SDG güçlerinin yoğun mayınlama yapması nedeniyle alana girilemezken, mayın ve patlayıcıların temizlenmesinin ardından bölgenin güvenli hale getirilmesi planlanıyor.Türkiye için tarihi ve stratejik öneme sahip olan türbe, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreçte uluslararası anlaşmalarla korunmuştu.
Suriye Demokratik Güçleri'yle varılan ateşkese kısa süre kala Suriye Ordusu, Süleyman Şah bölgesinde kontrolü ele geçirdi.
SDG güçlerinin yoğun mayınlama yapması nedeniyle alana girilemezken, mayın ve patlayıcıların temizlenmesinin ardından bölgenin güvenli hale getirilmesi planlanıyor.
Türkiye için tarihi ve stratejik öneme sahip olan türbe, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreçte uluslararası anlaşmalarla korunmuştu.