Avrupa Parlamentosu'ndan güvensizlik oylaması: Von der Leyen koltuğunu korudu
Avrupa Parlamentosu’ndan güvensizlik oylaması: Von der Leyen koltuğunu korudu
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan güvensizlik oylamasında Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen rahat bir çoğunlukla koltuğunu korudu. Aşırı sağın verdiği önerge yeterli desteği bulamadı.
Ursula von der Leyen için verilen güvensizlik önergesi, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmedi. Oylamaya katılan 565 milletvekilinden 390’ı karşı, 165’i lehte oy kullandı, 10 üye çekimser kaldı. Von der Leyen’in oylama sırasında Strazburg’da olmadığı aktarıldı.Gerekçe: Ticaret anlaşması eleştirisiÖnergeyi sunan Patriots for Europe grubu, AB-Mercosur ticaret anlaşmasının Avrupalı çiftçileri haksız rekabete açtığını savundu. Buna karşılık merkez ve merkez sağ gruplar, Komisyon’un görevden alınmasını desteklemedi.Tekrar eden girişimler tepkilere yol açtıSon yedi ayda benzer dördüncü girişimin de başarısız olduğu aktarıldı. Tartışmaların yapıldığı oturumun büyük ölçüde boş geçtiği, hatta grubun lideri Jordan Bardella’nın da katılmadığı belirtildi.Renew Europe adına konuşan Billy Kelleher, “Umutsuz güvensizlik oylamaları ne zamana kadar sürecek?” ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu’ndan güvensizlik oylaması: Von der Leyen koltuğunu korudu
Avrupa Parlamentosu’nda yapılan güvensizlik oylamasında Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen rahat bir çoğunlukla koltuğunu korudu. Aşırı sağın verdiği önerge yeterli desteği bulamadı.
Ursula von der Leyen için verilen güvensizlik önergesi, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmedi. Oylamaya katılan 565 milletvekilinden 390’ı karşı, 165’i lehte oy kullandı, 10 üye çekimser kaldı. Von der Leyen’in oylama sırasında Strazburg’da olmadığı aktarıldı.
Gerekçe: Ticaret anlaşması eleştirisi
Önergeyi sunan Patriots for Europe grubu, AB-Mercosur ticaret anlaşmasının Avrupalı çiftçileri haksız rekabete açtığını savundu. Buna karşılık merkez ve merkez sağ gruplar, Komisyon’un görevden alınmasını desteklemedi.
Tekrar eden girişimler tepkilere yol açtı
Son yedi ayda benzer dördüncü girişimin de başarısız olduğu aktarıldı. Tartışmaların yapıldığı oturumun büyük ölçüde boş geçtiği, hatta grubun lideri Jordan Bardella’nın da katılmadığı belirtildi.
Renew Europe adına konuşan Billy Kelleher, “Umutsuz güvensizlik oylamaları ne zamana kadar sürecek?” ifadelerini kullandı.