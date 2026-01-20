https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trumpin-aciklamalari-sonrasi-rekorlar-pes-pese-geldi-altinda-yeni-rekor-1102871140.html

Trump'ın açıklamaları sonrası rekorlar peş peşe geldi: Altında yeni rekor

Trump'ın açıklamaları sonrası rekorlar peş peşe geldi: Altında yeni rekor

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden artarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Grönland' açıklamaları jeopolitik risk algısını yükseltti. Jeopolitik... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T09:18+0300

2026-01-20T09:18+0300

2026-01-20T09:26+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

çeyrek altın

grönland

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları yeniden altın gibi güvenli limanlara yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamaları, risk algısını yükselterek altın fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.Trump, ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” ifade etmişti.Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtildi. Açıklamalarda, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme arzusunun açık olduğu vurgulandı.Trump’tan Avrupa’ya gümrük vergisi tehdidiTrump, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yönelik gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu.Açıklamaya göre, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe girecek. Trump, Grönland’ın tamamen satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar bu oranların korunacağını bildirdi.Altın fiyatları rekor seviyelerdeJeopolitik tansiyonun yükselmesiyle altın fiyatları tarihi seviyelere çıktı.Ons altınGram altınÇeyrek altın

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/islam-memis-altin-geriler-mi-gumus-bu-yil-da-zengin-eder-mi-1102868867.html

grönland

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, grönland, abd, donald trump