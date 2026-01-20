Türkiye
EKONOMİ
Trump'ın açıklamaları sonrası rekorlar peş peşe geldi: Altında yeni rekor
20.01.2026
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
çeyrek altın
grönland
abd
donald trump
Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları yeniden altın gibi güvenli limanlara yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamaları, risk algısını yükselterek altın fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.Trump, ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” ifade etmişti.Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtildi. Açıklamalarda, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme arzusunun açık olduğu vurgulandı.Trump’tan Avrupa’ya gümrük vergisi tehdidiTrump, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yönelik gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu.Açıklamaya göre, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe girecek. Trump, Grönland’ın tamamen satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar bu oranların korunacağını bildirdi.Altın fiyatları rekor seviyelerdeJeopolitik tansiyonun yükselmesiyle altın fiyatları tarihi seviyelere çıktı.Ons altınGram altınÇeyrek altın
altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, grönland, abd, donald trump
09:18 20.01.2026 (güncellendi: 09:26 20.01.2026)
Küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden artarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Grönland' açıklamaları jeopolitik risk algısını yükseltti. Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere taşındı.
Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları yeniden altın gibi güvenli limanlara yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamaları, risk algısını yükselterek altın fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.
Trump, ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” ifade etmişti.
Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtildi. Açıklamalarda, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme arzusunun açık olduğu vurgulandı.

Trump’tan Avrupa’ya gümrük vergisi tehdidi

Trump, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yönelik gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe girecek. Trump, Grönland’ın tamamen satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar bu oranların korunacağını bildirdi.

Altın fiyatları rekor seviyelerde

Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle altın fiyatları tarihi seviyelere çıktı.

Ons altın

Güne 4 bin 675 dolardan başladı
Gün içi en düşük: 4 bin 659 dolar
Gün içi en yüksek: 4 bin 717 dolar
Güncel işlem seviyesi: 4 bin 711 dolar

Gram altın

Güne 6 bin 495 liradan başladı
Gün içi en düşük: 6 bin 483 lira
Gün içi en yüksek: 6 bin 564 lira
Güncel fiyat: 6 bin 559 lira

Çeyrek altın

Gün içi en düşük: 10 bin 600 lira
Gün içi en yüksek: 10 bin 732 lira
Güncel fiyat: 10 bin 722 lira
