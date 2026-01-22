Türkiye
Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı
Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı.'Alnım ak, ben kendime güveniyorum'Yontunç, dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum" demişti.
Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı

16:03 22.01.2026 (güncellendi: 16:14 22.01.2026)
Esat Yontunç
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı.

'Alnım ak, ben kendime güveniyorum'

Yontunç, dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum" demişti.
