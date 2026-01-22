https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/acun-medya-koordinatoru-esat-yontunc-gozaltina-alindi-1102956272.html

Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı.'Alnım ak, ben kendime güveniyorum'Yontunç, dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum" demişti.

