10 hastayı öldürdüğü için müebbet almıştı: 'Hasta bakıcının kurbanlarının sayısı 100'ü bulabilir'

Almanya'da 10 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen hasta bakıcının, 100'den fazla ölümden sorumlu olabileceği iddia edildi. Savcılık, çok... 22.01.2026

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Würselen kentinde görev yaptığı hastanede 10 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan 44 yaşındaki hasta bakıcı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Savcılık, zanlının 100’den fazla kişinin ölümünden sorumlu olabileceği şüphesiyle yürütülen soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.Alman Haber Ajansı’nın (DPA) aktardığına göre, mahkum edilen hasta bakıcının daha fazla vaka ile bağlantısının olup olmadığını belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı.Soruşturmayı yürüten Başsavcı Katja Schlenkermann-Pitts, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dosyada çok sayıda “şüpheli ölüm vakası” bulunduğunu belirtti. Schlenkermann-Pitts, devam eden araştırmaların ardından yeni bir yargılamanın gündeme gelebileceğini ifade etti.10 cinayet, 27 teşebbüsAachen Eyalet Mahkemesi’nde geçen ay görülen davada sanık, 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın suçları bilinçli ve planlı şekilde işlediğine hükmetmişti.'Daha az iş yapmak için' hastalara ölümcül doz verdiMahkeme kayıtlarına göre, sanığın Aralık 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında palyatif bakım ünitesinde tedavi gören ağır hastalara ölümcül dozda sakinleştirici ve ağrı kesici enjekte ettiği belirlendi. Savcılık, sanığın bu eylemleri 'daha az çalışmak' amacıyla gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu.Yetkililer, hastanenin geçmiş kayıtlarının ve ölüm raporlarının yeniden incelendiğini, şüpheli görülen vakalarla ilgili adli tıp analizlerinin sürdüğünü bildirdi.

