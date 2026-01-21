https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-ukrayna-ordusunun-sivillere-yonelik-teroru-kaos-degil-planlanmis-soykirim-1102925681.html
Zaharova: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik terörü kaos değil, planlanmış soykırım
Zaharova: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik terörü kaos değil, planlanmış soykırım
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil halka yönelik eylemlerini ‘kaosun sonucu değil, sistematik bir soykırım... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T18:19+0300
2026-01-21T18:19+0300
2026-01-21T18:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
krasnoarmeysk
donbass
rossiya segodnya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezinde düzenlenen 'Ukraynalı Neonazilerin suçlarına ilişkin Uluslararası Halk Mahkemesi raporunun sunumu' sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sivil nüfusa yönelik saldırılarının tesadüfi ya da çatışma koşullarının bir sonucu olmadığını, aksine bilinçli bir şekilde yürütülen ve sistematik hale getirilmiş bir "soykırım politikası" olduğunu belirtti. Rus diplomat, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk gibi yerleşimlerde işlediği suçların faillerinin er ya da geç cezalandırılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/lavrov-avrupa-rusyaya-stratejik-yenilgi-yasatma-arzusundan-vazgecmedi-1102876229.html
ukrayna
krasnoarmeysk
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_17:0:1013:747_1920x0_80_0_0_eaa7985216440f5f409b05f3e044eb26.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, krasnoarmeysk, donbass, rossiya segodnya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, krasnoarmeysk, donbass, rossiya segodnya
Zaharova: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik terörü kaos değil, planlanmış soykırım
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil halka yönelik eylemlerini ‘kaosun sonucu değil, sistematik bir soykırım politikası’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezinde düzenlenen 'Ukraynalı Neonazilerin suçlarına ilişkin Uluslararası Halk Mahkemesi raporunun sunumu' sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sivil nüfusa yönelik saldırılarının tesadüfi ya da çatışma koşullarının bir sonucu olmadığını, aksine bilinçli bir şekilde yürütülen ve sistematik hale getirilmiş bir "soykırım politikası" olduğunu belirtti.
Sivillere yönelik terör, kaosun ya da çatışmaların bazı kaçınılmaz sonuçlarının ürünü değil. Bu, bilinçli, kurgulanmış, planlı bir soykırım politikasıdır. Metodik bir uygulama düzeyine çıkarılmış savaş suçudur.
Rus diplomat, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk gibi yerleşimlerde işlediği suçların faillerinin er ya da geç cezalandırılacağını söyledi.
Yapılanlara uygun bir hukuki değerlendirme verilecektir. Donbass’ta yaşananların gerçeği, bunu ne kadar susturmaya, çarpıtmaya, rötuşlamaya çalışırlarsa çalışsınlar, uluslararası topluma ulaştırılmalıdır. Bu korkunç hukuksuzluğu Batı’da finanse edenler de dahil olmak üzere hiç kimse sorumluluktan kaçmamalıdır.