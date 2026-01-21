https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-ukrayna-ordusunun-sivillere-yonelik-teroru-kaos-degil-planlanmis-soykirim-1102925681.html

Zaharova: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik terörü kaos değil, planlanmış soykırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil halka yönelik eylemlerini ‘kaosun sonucu değil, sistematik bir soykırım... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezinde düzenlenen 'Ukraynalı Neonazilerin suçlarına ilişkin Uluslararası Halk Mahkemesi raporunun sunumu' sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sivil nüfusa yönelik saldırılarının tesadüfi ya da çatışma koşullarının bir sonucu olmadığını, aksine bilinçli bir şekilde yürütülen ve sistematik hale getirilmiş bir "soykırım politikası" olduğunu belirtti. Rus diplomat, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk gibi yerleşimlerde işlediği suçların faillerinin er ya da geç cezalandırılacağını söyledi.

2026

