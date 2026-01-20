Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/lavrov-avrupa-rusyaya-stratejik-yenilgi-yasatma-arzusundan-vazgecmedi-1102876229.html
Lavrov: Avrupa, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusundan vazgeçmedi
Lavrov: Avrupa, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusundan vazgeçmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2025 yılında Rus diplomasisinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T11:30+0300
2026-01-20T11:56+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
nato
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_e803f9cbc102822a53c10fd75fcd92e2.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinin Avrupalı ​​liderlerin kafalarındaki ve planlarındaki yerini koruduğunu belirtti.2025 yılında Rus diplomasisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, dünya sahnesinde tüm kuralların silindiğini söyleyerek artık 'güçlünün haklı olduğu' bir oyunun oynandığını vurguladı.Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel arenada davranış kurallarını yalnız başına belirleme politikasını 'Avrupa için bir şok' olarak nitelendirdi.'Tüm dünya düzeninde derin değişimler gözlemliyoruz'Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🔴Batı'nın, son 10 yıldır, uluslararası hukukun temel ve özgün yorumuna aktif olarak 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramıyla karşı çıkmış olması oldukça anlamlı. Bu terimin artık tamamen kullanım dışı kalması da oldukça anlamlı🔴Batı'nın kendi aralarında 'kurallara göre' konuşmak istemesi onların hakkı, ancak Rusya eşitlik ilkeleri temelinde konuşacak🔴Filistin devletinin kurulması ihtiyacı, Trump'ın 'Barış Konseyi' girişimi bağlamında da önem taşıyor🔴Grönland tartışmalarının NATO'nun varlığını sorgulatacağını hayal etmek zordu🔴NATO, Rusya ile savaşa ciddi bir şekilde hazırlanıyor🔴Japonya'da anayasayı değiştirme ve ülkenin nükleer olmayan statüsünü gözden geçirme yönünde açık konuşlar yoğunlaştı🔴Küresel sahnedeki tüm kurallar alt üst oldu; 'güçlünün haklı olduğu' bir oyun oynanıyor🔴ABD, kaba bir şekilde Venezuela'ya saldırdı ve diğer Latin Amerika ülkelerini de tehdit ediyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/abd-ic-guvenlik-bakani-minneapoliste-10-binden-fazla-duzensiz-gocmen-gozaltina-alindi-1102873924.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_158:0:1157:749_1920x0_80_0_0_ba294911760586c1627e9a74e75d2ec3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, nato, donald trump
rusya, sergey lavrov, nato, donald trump

Lavrov: Avrupa, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusundan vazgeçmedi

11:30 20.01.2026 (güncellendi: 11:56 20.01.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2025 yılında Rus diplomasisinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinin Avrupalı ​​liderlerin kafalarındaki ve planlarındaki yerini koruduğunu belirtti.

2025 yılında Rus diplomasisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, dünya sahnesinde tüm kuralların silindiğini söyleyerek artık 'güçlünün haklı olduğu' bir oyunun oynandığını vurguladı.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel arenada davranış kurallarını yalnız başına belirleme politikasını 'Avrupa için bir şok' olarak nitelendirdi.

'Tüm dünya düzeninde derin değişimler gözlemliyoruz'

Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

🔴Batı'nın, son 10 yıldır, uluslararası hukukun temel ve özgün yorumuna aktif olarak 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramıyla karşı çıkmış olması oldukça anlamlı. Bu terimin artık tamamen kullanım dışı kalması da oldukça anlamlı

🔴Batı'nın kendi aralarında 'kurallara göre' konuşmak istemesi onların hakkı, ancak Rusya eşitlik ilkeleri temelinde konuşacak

🔴Filistin devletinin kurulması ihtiyacı, Trump'ın 'Barış Konseyi' girişimi bağlamında da önem taşıyor

🔴Grönland tartışmalarının NATO'nun varlığını sorgulatacağını hayal etmek zordu

🔴NATO, Rusya ile savaşa ciddi bir şekilde hazırlanıyor

🔴Japonya'da anayasayı değiştirme ve ülkenin nükleer olmayan statüsünü gözden geçirme yönünde açık konuşlar yoğunlaştı

🔴Küresel sahnedeki tüm kurallar alt üst oldu; 'güçlünün haklı olduğu' bir oyun oynanıyor

🔴ABD, kaba bir şekilde Venezuela'ya saldırdı ve diğer Latin Amerika ülkelerini de tehdit ediyor
Minnesota'da ICE ve federal ajanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
DÜNYA
ABD İç Güvenlik Bakanı: Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı
11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала