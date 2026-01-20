https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/lavrov-avrupa-rusyaya-stratejik-yenilgi-yasatma-arzusundan-vazgecmedi-1102876229.html

Lavrov: Avrupa, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusundan vazgeçmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2025 yılında Rus diplomasisinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinin Avrupalı ​​liderlerin kafalarındaki ve planlarındaki yerini koruduğunu belirtti.2025 yılında Rus diplomasisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, dünya sahnesinde tüm kuralların silindiğini söyleyerek artık 'güçlünün haklı olduğu' bir oyunun oynandığını vurguladı.Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel arenada davranış kurallarını yalnız başına belirleme politikasını 'Avrupa için bir şok' olarak nitelendirdi.'Tüm dünya düzeninde derin değişimler gözlemliyoruz'Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🔴Batı'nın, son 10 yıldır, uluslararası hukukun temel ve özgün yorumuna aktif olarak 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramıyla karşı çıkmış olması oldukça anlamlı. Bu terimin artık tamamen kullanım dışı kalması da oldukça anlamlı🔴Batı'nın kendi aralarında 'kurallara göre' konuşmak istemesi onların hakkı, ancak Rusya eşitlik ilkeleri temelinde konuşacak🔴Filistin devletinin kurulması ihtiyacı, Trump'ın 'Barış Konseyi' girişimi bağlamında da önem taşıyor🔴Grönland tartışmalarının NATO'nun varlığını sorgulatacağını hayal etmek zordu🔴NATO, Rusya ile savaşa ciddi bir şekilde hazırlanıyor🔴Japonya'da anayasayı değiştirme ve ülkenin nükleer olmayan statüsünü gözden geçirme yönünde açık konuşlar yoğunlaştı🔴Küresel sahnedeki tüm kurallar alt üst oldu; 'güçlünün haklı olduğu' bir oyun oynanıyor🔴ABD, kaba bir şekilde Venezuela'ya saldırdı ve diğer Latin Amerika ülkelerini de tehdit ediyor

