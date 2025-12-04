https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-witkoff-ve-kushnerin-putin-ile-gorusmesi-cok-iyi-gecti-1101528890.html

Trump: Witkoff ve Kushner'in Putin ile görüşmesi 'çok iyi' geçti

Trump: Witkoff ve Kushner’in Putin ile görüşmesi ‘çok iyi’ geçti

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği... 04.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Trump, Putin’in çatışmayı sona erdirmek istediği izleniminin oluştuğunu ancak sonuçlar için “iki tarafın da istekli olması gerektiğini” belirterek, “Başkan Putin, Jared Kushner ve Steve Witkoff ile çok iyi bir görüşme yaptı” dedi.Delegasyon üyelerinin Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediği izlenimiyle geri döndüğünü belirten Trump, “Putin bu savaşı bitirmek istiyor gibi görünüyor. Onların edindiği izlenim bu” diye konuştu.ABD lideri, görüşmenin gelecekte hangi sonuçlara yol açacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini vurgulayarak, “Bu görüşmeden ne çıkar? Şu anda söyleyemem, çünkü tango için iki kişi gerekir” dedi.Trump ayrıca, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarının NATO üzerinden ve karşılığı alınarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Ukrayna, teslim edilen her şeyin bedelini en yüksek fiyattan ödüyor. Silahlar NATO’ya gidiyor, NATO bunları Ukrayna’ya aktarıyor. Ve NATO bu bedeli bize ödüyor” ifadelerini kullandı.

