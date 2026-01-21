https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uzmanlar-gazze-ateskes-anlasmasinin-ikinci-asamasini-degerlendirdi-israil-anlasmayi-bozmaya-1102913683.html

Uzmanlar, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını değerlendirdi: ‘İsrail anlaşmayı bozmaya çalışıyor’

Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını değerlendiren Filistinli uzmanlar, İsrail’i planı uygulamayı reddetmekle suçladı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Filistinli siyaset uzmanı Prof. Dr. Ayman Rakab, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı reddettiğini söyledi.Rakab, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, siyasi süreci sekteye uğratmak için zaman zaman engeller ve bariyerler oluşturduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail’in, özellikle aktif bölgesel ülkeler Mısır, Katar, BAE ve Türkiye'nin de yer aldığı İcra Kurulu’nun oluşturulmasının ardından, ikinci aşamaya geçişi engellemek için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Rakab, Tel Aviv’in, Ankara ve Doha temsilcilerinin varlığını protesto etmeye başladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik siyasi suçlamalarda bulunduğunu ve Katar'ı hareketin sponsoru olmakla suçladığını belirterek şunu dedi:Halihazırda en büyük sorunun, planın girişimcisi ve İsrail üzerinde gerçek baskı uygulayabilecek tek taraf olan ABD’nin konumunda yattığını söyleyen uzman şunu ekledi:‘Netanyahu’nun savaşı durdurma niyeti yok’Filistinli siyaset uzmanı Numan Taufik, Sputnik’e açıklamasında, Benjamin Netanyahu hükümetinin en başından beri Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma veya savaşı sona erdirme gibi bir niyeti olmadığını kaydetti.Netanyahu'nun asıl amacının, yeniden işgal planlarını uygulamak, Yahudi yerleşimlerini yeniden inşa etmek, sürgün ve etnik temizlik fikirlerini uygulamak ve böylece Filistin sorununu tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Taufik, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:İkinci aşamanın İsrail için daha da büyük sorunlar arz ettiğini söyleyen uzman, bu aşamanın, Netanyahu'nun yaklaşımına tamamen aykırı taahhütler içerdiğine dikkat çekti. En önemli sorunun, İsrail hükümetinin kesinlikle reddettiği, Gazze Şeridi'ndeki askerleri ‘sarı hat’tan ‘kırmızı hat’a çekmek olduğunu belirten Taufik şunu dedi:ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden bazı kişilerin, bu fikirlere katılıyor olabileceği endişesini dile getiren Taufik, önerilen Barış Kurulu’nun uluslararası kuruluşlara alternatif haline gelerek Filistin davasına zarar verebileceği veya Washington'ın kendi vizyonunu dayatmak için gerçek uygulamaya geçmeden bir medya şovu yaratmakla yetinebileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Bunun nihayetinde statükonun kalmasına, Gazze Şeridi'nin bölünmesine ve Filistin halkına yönelik abluka ve baskının devam etmesine yol açabileceğini söyleyen uzman şunu ekledi:

