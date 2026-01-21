Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mehmet-ustundag-ve-uc-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1102906382.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu dört kişi adliyeye sevk edildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T11:32+0300
2026-01-21T11:32+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102873155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_863c8206741ba6a0fecb77b501c10416.jpg
Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.3 kişi yurt dışında Soruşturma kapsamında dün dört kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni--operasyon-mehmet-ustundag-ibrahim-barut-ve-fenomen-bilal-1102872731.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102873155_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_db912c7ac6ae353eef4a8ff9adeb6b52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi

11:32 21.01.2026
© FotoğrafMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu dört kişi adliyeye sevk edildi.
Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

3 kişi yurt dışında

Soruşturma kapsamında dün dört kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Mehmet Üstündağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
TÜRKİYE
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı da gözaltında
Dün, 10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала