https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mehmet-ustundag-ve-uc-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1102906382.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu dört kişi adliyeye sevk edildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T11:32+0300

2026-01-21T11:32+0300

2026-01-21T11:32+0300

türki̇ye

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102873155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_863c8206741ba6a0fecb77b501c10416.jpg

Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.3 kişi yurt dışında Soruşturma kapsamında dün dört kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni--operasyon-mehmet-ustundag-ibrahim-barut-ve-fenomen-bilal-1102872731.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu