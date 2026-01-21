https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mehmet-ustundag-ve-uc-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1102906382.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu dört kişi adliyeye sevk edildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.3 kişi yurt dışında Soruşturma kapsamında dün dört kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
