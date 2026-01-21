Türkiye
Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iş insanı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iş insanı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gözaltılar yaşanmıştı.Gözaltına alınan Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.Gazeteci Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla belirli aralıklarla imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kararlaştırıldı.
Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iş insanı tutuklandı

19:31 21.01.2026
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gözaltılar yaşanmıştı.
Gözaltına alınan Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.
Gazeteci Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla belirli aralıklarla imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kararlaştırıldı.
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mehmet Üstündağ ve üç kişi adliyeye sevk edildi
11:32
