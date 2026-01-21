https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uyusturucu-sorusturmasi-unlu-is-insani-tutuklandi-1102927434.html

Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iş insanı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T19:31+0300

türki̇ye

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu kullanmaya özendirme

uyuşturucu imalatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102927153_0:26:200:139_1920x0_80_0_0_eb89cea01f06f03d9b8ac38d6ca33f14.jpg

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gözaltılar yaşanmıştı.Gözaltına alınan Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.Gazeteci Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla belirli aralıklarla imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mehmet-ustundag-ve-uc-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1102906382.html

türki̇ye

2026

