Ünlü oyuncu Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı: Kilo vermesinin nedenini anlattı
Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir programda 'ülseratif kolit' hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Özay, son zamanlarda verdiği kiloların nedeninin de hastalığı olduğunu söyledi
15:44 21.01.2026 (güncellendi: 15:46 21.01.2026)
Özay, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekerken katıldığı bir programda kilo vermesinin nedeninin diyet değil sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Özay, doğum sonrası doğum sonrası bağırsağında çıkan ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek "İyi tarafı zayıflık oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık. Ben de kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok övgü aldım. Demek ki kilo vermem lazımmış. Bir de hareketim daha hızlandı" diye konuştu.
Ünseratif Kolit nedir?
Kalın bağırsağın iç yüzeyini etkileyen kronik ve iltihaplı bir bağırsak hastalığı olarak tanımlanan ünseratif kolit, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Genellikle karın ağrısı, ishal ve dışkıda kan gibi belirtilerle kendini gösterir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık sisteminin bağırsak dokusuna saldırmasıyla ortaya çıktığı düşünülür. Genetik yatkınlık, çevresel etkenler ve stres bu süreci tetikleyebilir.