Ünlü oyuncu Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı: Kilo vermesinin nedenini anlattı

Ünlü oyuncu Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı: Kilo vermesinin nedenini anlattı

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Gupse Özay, ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle de kilo verdiğini açıkladı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir programda 'ülseratif kolit' hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Özay, son zamanlarda verdiği kiloların nedeninin de hastalığı olduğunu söylediVerdiği kilolarla dikkat çekmiştiÖzay, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekerken katıldığı bir programda kilo vermesinin nedeninin diyet değil sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Özay, doğum sonrası doğum sonrası bağırsağında çıkan ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek "İyi tarafı zayıflık oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık. Ben de kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok övgü aldım. Demek ki kilo vermem lazımmış. Bir de hareketim daha hızlandı" diye konuştu.

