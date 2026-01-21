Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/unlu-oyuncu-gupse-ozal-hastaligini-ilk-kez-acikladi-kilo-vermesinin-nedenini-anlatti-1102916917.html
Ünlü oyuncu Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı: Kilo vermesinin nedenini anlattı
Ünlü oyuncu Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı: Kilo vermesinin nedenini anlattı
Sputnik Türkiye
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Gupse Özay, ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle de kilo verdiğini açıkladı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T15:44+0300
2026-01-21T15:46+0300
yaşam
gupse özay
hastalık
ünseratif kolit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102916762_0:42:541:346_1920x0_80_0_0_a20e3d7ebfa5f6729bd24594c0f7c5bf.jpg
Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir programda 'ülseratif kolit' hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Özay, son zamanlarda verdiği kiloların nedeninin de hastalığı olduğunu söylediVerdiği kilolarla dikkat çekmiştiÖzay, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekerken katıldığı bir programda kilo vermesinin nedeninin diyet değil sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Özay, doğum sonrası doğum sonrası bağırsağında çıkan ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek "İyi tarafı zayıflık oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık. Ben de kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok övgü aldım. Demek ki kilo vermem lazımmış. Bir de hareketim daha hızlandı" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/karaciger-nakli-bekleyen-unlu-oyuncu-ufuk-ozkanin-influenza-testi-pozitif-cikti-doktorlarindan-1102883822.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102916762_0:0:541:406_1920x0_80_0_0_6752c04ac8dec9f4610bbd96888006c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gupse özay, hastalık, ünseratif kolit
gupse özay, hastalık, ünseratif kolit

Ünlü oyuncu Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı: Kilo vermesinin nedenini anlattı

15:44 21.01.2026 (güncellendi: 15:46 21.01.2026)
Gupse Özay sosyal medya
Gupse Özay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
Abone ol
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Gupse Özay, ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle de kilo verdiğini açıkladı.
Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir programda 'ülseratif kolit' hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Özay, son zamanlarda verdiği kiloların nedeninin de hastalığı olduğunu söyledi

Verdiği kilolarla dikkat çekmişti

Özay, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekerken katıldığı bir programda kilo vermesinin nedeninin diyet değil sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Özay, doğum sonrası doğum sonrası bağırsağında çıkan ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek "İyi tarafı zayıflık oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık. Ben de kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok övgü aldım. Demek ki kilo vermem lazımmış. Bir de hareketim daha hızlandı" diye konuştu.

Ünseratif Kolit nedir?

Kalın bağırsağın iç yüzeyini etkileyen kronik ve iltihaplı bir bağırsak hastalığı olarak tanımlanan ünseratif kolit, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Genellikle karın ağrısı, ishal ve dışkıda kan gibi belirtilerle kendini gösterir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık sisteminin bağırsak dokusuna saldırmasıyla ortaya çıktığı düşünülür. Genetik yatkınlık, çevresel etkenler ve stres bu süreci tetikleyebilir.

Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
SAĞLIK
Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın influenza testi pozitif çıktı: Doktorlarından yasak geldi
Dün, 14:27

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала