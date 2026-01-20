Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın influenza testi pozitif çıktı: Doktorlarından yasak geldi
Ufuk Özkan
Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan üst solunum yolu enfeksiyonu oldu. Doktorları durumun ciddiyeti nedeniyle bütün ziyaretleri yasakladı.
Çok sayıda dizi ve filmde oynayan ve bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli bekliyor. Kritik sürecin devam ettiği Özkan'ın üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığı belirtildi. Kardeşi Umut Özkan, "Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır " derken doktorların ağabeyinin durumunun daha da ağırlaşma riskine karşılık ziyaret yasağı koyduğunu söyledi. Özkan, karaciğer arayışlarının da devam ettiğini vurgulayarak çağrıda bulundu.
Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan
İnfluenza testleri pozitif çıktı
Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçının meslektaşlarına seslendi
Organ bağışı sürecine ilişkin de paylaşımda bulunan Umut Özkan, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu
Sanat dünyasında Özkan için “acil donör” çağrısı
Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran ve Pelin Öztekin'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler, sosyal medya hesapları aracılığıyla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.
12 Ocak, 21:55