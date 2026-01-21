https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/danimarka-askeri-guc-kullanilmayacaginin-soylenmesi-sorunu-ortadan-kaldirmiyor-1102929212.html

Danimarka: Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi sorunu ortadan kaldırmıyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Trump’ın Grönland’a ilişkin 'askeri seçenek yok' mesajını olumlu bulsa da, ABD’nin 'ele geçirme' niyetinin... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi. Açıklamasında Rasmussen, Trump'ın Grönland için 'askeri seçenek gündemde değil' demesinin olumlu olsa da 'ele geçirme' niyetinin değişmediğini söyledi.Konuşmasında Rasmussen, şu ifadeleri kullandı:Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.

