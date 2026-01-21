https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/danimarka-askeri-guc-kullanilmayacaginin-soylenmesi-sorunu-ortadan-kaldirmiyor-1102929212.html
Danimarka: Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi sorunu ortadan kaldırmıyor
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Trump'ın Grönland'a ilişkin 'askeri seçenek yok' mesajını olumlu bulsa da, ABD'nin 'ele geçirme' niyetinin... 21.01.2026
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi. Açıklamasında Rasmussen, Trump'ın Grönland için 'askeri seçenek gündemde değil' demesinin olumlu olsa da 'ele geçirme' niyetinin değişmediğini söyledi.Konuşmasında Rasmussen, şu ifadeleri kullandı:Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi.
Açıklamasında Rasmussen, Trump'ın Grönland için 'askeri seçenek gündemde değil' demesinin olumlu olsa da 'ele geçirme' niyetinin değişmediğini söyledi.
Konuşmasında Rasmussen, şu ifadeleri kullandı:
"Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi olumlu bir gelişme ancak sorunu ortadan kaldırmıyor."
Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.