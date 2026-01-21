Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/danimarka-askeri-guc-kullanilmayacaginin-soylenmesi-sorunu-ortadan-kaldirmiyor-1102929212.html
Danimarka: Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi sorunu ortadan kaldırmıyor
Danimarka: Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi sorunu ortadan kaldırmıyor
Sputnik Türkiye
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Trump’ın Grönland’a ilişkin 'askeri seçenek yok' mesajını olumlu bulsa da, ABD’nin 'ele geçirme' niyetinin... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T22:31+0300
2026-01-21T22:31+0300
dünya
lars lokke rasmussen
grönland
world economic forum (wef)
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a168cc96904da3f4d9d7376469752b2.jpg
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi. Açıklamasında Rasmussen, Trump'ın Grönland için 'askeri seçenek gündemde değil' demesinin olumlu olsa da 'ele geçirme' niyetinin değişmediğini söyledi.Konuşmasında Rasmussen, şu ifadeleri kullandı:Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/avrupa-parlamentosu-ab-ile-abd-arasindaki-ticaret-anlasmasinin-onay-surecini-durdurdu-toprak-1102928669.html
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767089_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9746120567d83237788a5b3e884485c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lars lokke rasmussen, grönland, world economic forum (wef), donald trump, abd
lars lokke rasmussen, grönland, world economic forum (wef), donald trump, abd

Danimarka: Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi sorunu ortadan kaldırmıyor

22:31 21.01.2026
© Lokman Vural ElibolGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Lokman Vural Elibol
Abone ol
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Trump’ın Grönland’a ilişkin 'askeri seçenek yok' mesajını olumlu bulsa da, ABD’nin 'ele geçirme' niyetinin sürdüğünü belirterek bunun sorunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi.
Açıklamasında Rasmussen, Trump'ın Grönland için 'askeri seçenek gündemde değil' demesinin olumlu olsa da 'ele geçirme' niyetinin değişmediğini söyledi.
Konuşmasında Rasmussen, şu ifadeleri kullandı:
"Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi olumlu bir gelişme ancak sorunu ortadan kaldırmıyor."
Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.
Avrupa Birliği, Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu: 'Toprak bütünlüğümüz tehlikede'
20:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала