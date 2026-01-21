https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/temunun-turkiye-ofisine-baskin--1102915085.html

Temu'nun Türkiye ofisine baskın

Temu'nun Türkiye ofisine baskın

Sputnik Türkiye

Çinli çevrim içi perakendeci Temu adına konuşan bir sözcünün basına verdiği bilgiye göre şirketin, Türkiye’deki ofisine, bugün erken saatlerde baskın... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T14:35+0300

2026-01-21T14:35+0300

2026-01-21T14:42+0300

ekonomi̇

türkiye

haberler

reuters

temu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102914931_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7793703742f859911c13bfdf9d59e538.jpg

Reuters'a konuşan sözcü, 'Türk yetkililerle tam işbirliği içinde olacağız' dedi ve dizüstü bilgisayarlar ile masaüstü bilgisayarların alındığını söyledi.Temu nedir? Dünya çapında uygun fiyat politikasıyla öne çıkan Temu, giyim ürünlerinden elektronik cihazlara, aksesuarlardan akıllı telefonlara uzanan çok geniş bir ürün gamı sunuyor. E-ticaret platformu, Çin merkezli PDD Holdings çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.Türkiye’de Temu’ya yönelik başlatılan denetimin, şirketin Avrupa pazarındaki faaliyetlerinin mercek altına alınmasının hemen sonrasında gerçekleşti.30 euro altına gümrük muafiyeti kalkmıştıResmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi. Böylece, uzun süredir geçerli olan 30 euro'ya kadar vergi muafiyeti, 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere tamamen yürürlükten kaldırıldı.Yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euro'yu geçmeyen eşya için vergi oranları menşe ülkeye göre değişecek.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30,AB dışı ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/kararin-aciklanmasi-bile-yetti-gumruk-muafiyeti-kalkmadan-zam-firtinasi-basladi-1102791938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, haberler, reuters, temu