Temu'nun Türkiye ofisine baskın
Çinli çevrim içi perakendeci Temu adına konuşan bir sözcünün basına verdiği bilgiye göre şirketin, Türkiye’deki ofisine, bugün erken saatlerde baskın... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T14:35+0300
2026-01-21T14:35+0300
2026-01-21T14:42+0300
Temu'nun Türkiye ofisine baskın
14:35 21.01.2026 (güncellendi: 14:42 21.01.2026)
Çinli çevrim içi perakendeci Temu adına konuşan bir sözcünün basına verdiği bilgiye göre şirketin, Türkiye’deki ofisine, bugün erken saatlerde baskın düzenlendi.
Reuters'a konuşan sözcü, 'Türk yetkililerle tam işbirliği içinde olacağız' dedi ve dizüstü bilgisayarlar ile masaüstü bilgisayarların alındığını söyledi.
Dünya çapında uygun fiyat politikasıyla öne çıkan Temu, giyim ürünlerinden elektronik cihazlara, aksesuarlardan akıllı telefonlara uzanan çok geniş bir ürün gamı sunuyor. E-ticaret platformu, Çin merkezli PDD Holdings çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye’de Temu’ya yönelik başlatılan denetimin, şirketin Avrupa pazarındaki faaliyetlerinin mercek altına alınmasının hemen sonrasında gerçekleşti.
30 euro altına gümrük muafiyeti kalkmıştı
Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi. Böylece, uzun süredir geçerli olan 30 euro'ya kadar vergi muafiyeti, 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere tamamen yürürlükten kaldırıldı.
Yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euro'yu geçmeyen eşya için vergi oranları menşe ülkeye göre değişecek.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30,
AB dışı ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak.