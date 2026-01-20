https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/atlas-caglayan-cinayetinde-ailesini-tehdit-eden-iki-kisi-daha-gozaltina-alindi-1102876562.html
Atlas Çağlayan cinayetinde ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı
Atlas Çağlayan cinayetinde ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yan bakma tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T11:38+0300
2026-01-20T11:38+0300
2026-01-20T11:38+0300
türki̇ye
atlas çağlayan
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823674_0:331:957:869_1920x0_80_0_0_00a711e656f85bb8ab439e20c36ae613.jpg
İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanmıştıGüngören’de bir kafede çıkan "yan bakma" tartışması, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştı. Üç kişinin tutuklu bulunduğu cinayete ilişkin Atlas'ın ailesini tehdit eden iki şüpheli daha gözaltına alındı.Cinayetin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen altı kişi dün gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/atlas-caglayan-sorusturmasi-3-kisi-tutuklandi-1102860518.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823674_0:241:957:959_1920x0_80_0_0_14dfeb0b922e39a684816e9e207c2e1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atlas çağlayan, cinayet
Atlas Çağlayan cinayetinde ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı
İstanbul'da yan bakma tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.
Güngören’de bir kafede çıkan "yan bakma" tartışması, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştı. Üç kişinin tutuklu bulunduğu cinayete ilişkin Atlas'ın ailesini tehdit eden iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Cinayetin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen altı kişi dün gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.