Atlas Çağlayan cinayetinde ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'da yan bakma tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanmıştıGüngören’de bir kafede çıkan "yan bakma" tartışması, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştı. Üç kişinin tutuklu bulunduğu cinayete ilişkin Atlas'ın ailesini tehdit eden iki şüpheli daha gözaltına alındı.Cinayetin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen altı kişi dün gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

