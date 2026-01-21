https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/balikesirde-45-buyuklugunde-deprem-1102925837.html

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.AFAD verilerine göre deprem saat 18.11'de kaydedildi. Yer sarsıntısının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak açıklanırken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

