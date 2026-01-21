Türkiye
SON DAKİKA | Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.AFAD verilerine göre deprem saat 18.11'de kaydedildi. Yer sarsıntısının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak açıklanırken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD verilerine göre deprem saat 18.11'de kaydedildi. Yer sarsıntısının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak açıklanırken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
