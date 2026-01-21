Türkiye
Sanat dünyasının acı kaybı: Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı: Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, evinin balkonun düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde(İDOB) koro sanatçısı olarak görev alan Emrah Erdem Gedik, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 20 yıllık opera kariyerine sahip olan Gedik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Evinin balkonundan düştüDün gece meydana gelen olayda, koro sanatçısı Gedik, 13 katlı apartmanın beşinci katındaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Gedik kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gedik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Emrah Erdem Gedik kimdir?Yaklaşık 20 yıllık opera kariyerine sahip olan Emrah Erdem Gedik, uzun yıllar Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yaptı. Bariton sesiyle koro üyesi olarak pek çok eserde sahne alan Gedik, zaman zaman üstlendiği solo rollerle de dikkat çekti. Sanat eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nde tamamlayan Gedik'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
Sanat dünyasının acı kaybı: Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, evinin balkonun düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde(İDOB) koro sanatçısı olarak görev alan Emrah Erdem Gedik, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 20 yıllık opera kariyerine sahip olan Gedik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinin balkonundan düştü

Dün gece meydana gelen olayda, koro sanatçısı Gedik, 13 katlı apartmanın beşinci katındaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Gedik kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gedik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Erdem Gedik kimdir?

Yaklaşık 20 yıllık opera kariyerine sahip olan Emrah Erdem Gedik, uzun yıllar Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yaptı. Bariton sesiyle koro üyesi olarak pek çok eserde sahne alan Gedik, zaman zaman üstlendiği solo rollerle de dikkat çekti. Sanat eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nde tamamlayan Gedik'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
