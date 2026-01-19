https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/italyan-moda-tasarimcisi-valentino-hayatini-kaybetti-1102861990.html
İtalyan moda tasarımcısı Valentino hayatını kaybetti
İtalyan moda tasarımcısı Valentino hayatını kaybetti
Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Valentino Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ünlü tasarımcı Valentino'nun 93 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, “Valentino Garavani bugün Roma’daki ikametgahında, sevdiklerinin yanında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
2026
