İtalyan moda tasarımcısı Valentino hayatını kaybetti
Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T20:16+0300
2026-01-19T20:16+0300
Valentino Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ünlü tasarımcı Valentino'nun 93 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, “Valentino Garavani bugün Roma’daki ikametgahında, sevdiklerinin yanında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
SON HABERLER
İtalyan moda tasarımcısı Valentino hayatını kaybetti

20:16 19.01.2026
Abone ol
Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamada, "Valentino Garavani bugün Roma'daki ikametgahında, sevdiklerinin yanında hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Giorgio Armani - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti
4 Eylül 2025, 16:25
