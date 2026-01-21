https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/rusyada-gecen-yil-enflasyon-2020den-bu-yana-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1102928324.html

Rusya’da geçen yıl enflasyon 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

Rusya’da geçen yıl enflasyon 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçtiğimiz yıl ülkedeki enflasyon yüzde 5.6 ile 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası'nın kendi verilerine dayandırdığı açıklamada, 2025 yılının enflasyonu yüzde 5.6 ile 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleştiği kaydedildi.Açıklamada, “2025 yılı enflasyonu, 2020'den bu yana yıllık bazda en düşük seviyesine geriledi. 2025’te yıllık enflasyon, bir önceki yılda kaydedilen yüzde 9.5'e kıyasla yüzde 5.6 seviyesine geriledi” denildi.Açıklamada ayrıca Aralık ayında yıllık enflasyonun Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 5.59 olduğu ifade edildi.Rusya Merkez Bankası, enflasyonu hedef seviyesine döndürmek için gerekli sıkı para politikası koşullarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.Düzenleyici kurumun tahminine göre, Rusya’da enflasyon 2026'da yüzde 4-5 seviyesine kadar gerileyecek. Rusya Merkez Bankası, 2027 ve sonrasında da bu rakamı yüzde 4 seviyesinde tutmayı hedefliyor.

