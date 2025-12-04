Türkiye
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Enflasyonda önemli bir düşüş meydana geldi
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Enflasyonda önemli bir düşüş meydana geldi
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, son yıllarda ülke içindeki enflasyonda önemli bir yavaşlama olduğunu ve ekonomik büyümenin olumlu seyrettiğini... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, son yıllarda Rusya'da enflasyonda önemli bir düşüş yaşandığını, ekonomik büyümenin olumlu seyrettiğini ifade etti.Roscongress Vakfı ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından düzenlenen Rusya-Hindistan İş Forumu kapsamında açıklamada bulunan Reşetnikov, Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) son 2 yılda küresel ortalamanın üzerinde, yüzde 4'ten fazla büyüdüğünü kaydetti.Rus Bakan, "Son iki yılda GSYİH, küresel ortalamanın üzerinde bir oranda, yüzde 4'ten fazla büyüdü. Bu yıl büyüme biraz daha yavaş, ancak bu yavaşlayan enflasyonun bedeli. Son aylarda enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Genel olarak, ekonomi önümüzdeki yıllarda artıda kalmaya devam edecek. Sanayi, inşaat ve tarım gibi temel sektörler büyüyor. Artan reel gelirlerin temelinde yattığı tüketici aktivitesi, büyümenin temel itici gücü olmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Enflasyonda önemli bir düşüş meydana geldi

15:27 04.12.2025
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, son yıllarda Rusya'da enflasyonda önemli bir düşüş yaşandığını, ekonomik büyümenin olumlu seyrettiğini ifade etti.
Roscongress Vakfı ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından düzenlenen Rusya-Hindistan İş Forumu kapsamında açıklamada bulunan Reşetnikov, Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) son 2 yılda küresel ortalamanın üzerinde, yüzde 4'ten fazla büyüdüğünü kaydetti.
Rus Bakan, "Son iki yılda GSYİH, küresel ortalamanın üzerinde bir oranda, yüzde 4'ten fazla büyüdü. Bu yıl büyüme biraz daha yavaş, ancak bu yavaşlayan enflasyonun bedeli. Son aylarda enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Genel olarak, ekonomi önümüzdeki yıllarda artıda kalmaya devam edecek. Sanayi, inşaat ve tarım gibi temel sektörler büyüyor. Artan reel gelirlerin temelinde yattığı tüketici aktivitesi, büyümenin temel itici gücü olmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.
