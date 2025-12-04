https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rusya-ekonomik-kalkinma-bakani-resetnikov-enflasyonda-onemli-bir-dusus-meydana-geldi-1101548650.html

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Enflasyonda önemli bir düşüş meydana geldi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Enflasyonda önemli bir düşüş meydana geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, son yıllarda ülke içindeki enflasyonda önemli bir yavaşlama olduğunu ve ekonomik büyümenin olumlu seyrettiğini... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T15:27+0300

2025-12-04T15:27+0300

2025-12-04T15:27+0300

dünya

rusya

rusya ekonomik kalkınma bakanlığı

maksim reşetnikov

gsyi̇h

enflasyon

roscongress vakfı

hindistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101547803_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_04ae673469b13bc9b0d47f197e90ccf4.png

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, son yıllarda Rusya'da enflasyonda önemli bir düşüş yaşandığını, ekonomik büyümenin olumlu seyrettiğini ifade etti.Roscongress Vakfı ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından düzenlenen Rusya-Hindistan İş Forumu kapsamında açıklamada bulunan Reşetnikov, Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) son 2 yılda küresel ortalamanın üzerinde, yüzde 4'ten fazla büyüdüğünü kaydetti.Rus Bakan, "Son iki yılda GSYİH, küresel ortalamanın üzerinde bir oranda, yüzde 4'ten fazla büyüdü. Bu yıl büyüme biraz daha yavaş, ancak bu yavaşlayan enflasyonun bedeli. Son aylarda enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Genel olarak, ekonomi önümüzdeki yıllarda artıda kalmaya devam edecek. Sanayi, inşaat ve tarım gibi temel sektörler büyüyor. Artan reel gelirlerin temelinde yattığı tüketici aktivitesi, büyümenin temel itici gücü olmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/rusya-ekonomi-sanayi-ve-bilim-alanlarinda-egemenligini-pekistiriyor-1097222218.html

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, maksim reşetnikov, gsyi̇h, enflasyon, roscongress vakfı, hindistan