Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rostec, İMR-3M istihkam tanklarını Rus ordusuna teslim etti
Rostec, İMR-3M istihkam tanklarını Rus ordusuna teslim etti
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam Rus güçler, yeni geliştirilen sistemlerle donatılarak muharebe sahasında daha güçlü hale getiriliyor.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod firması, Rusya İstihkam Birlikleri Günü öncesinde, elektronik harp sistemleri ve İHA savar donanımlı İMR-3M tanklarından bir parti daha Rus ordusuna teslim etti.Özel askeri harekat bölgesinde Rus birliklerin ilerlediği güzergahlardaki mayınların temizlenmesi ve engellerin kaldırılması için kullanılan İMR-3M tankları, geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildikleri için büyük taarruz faaliyetleri için vazgeçilmez nitelikte.T-90 tank platformunda geliştirilen İMR-3M tankları, evrensel hidrolik tahrikli bir buldozer bıçağı ve elektromanyetik eklentili bir mayın temizleme aracı taşıyor. Araç ayrıca, manipülatör, kepçe, ileri ve geri hareket edebilen kepçe ve kazıyıcı gibi çeşitli işlevleri yerine getiren teleskopik bir boma da sahip.Tank, sızdırmaz bir gövdeye sahip olup, mürettebatın radyoaktif kontaminasyon, yüksek yoğunluktaki aşındırıcı gazlar, zehirli maddeler, buharlar, toz veya duman içeren ortamlarda özel koruyucu ekipmana ihtiyaç duymadan görev yapmasına olanak tanıyor.
Rostec, İMR-3M istihkam tanklarını Rus ordusuna teslim etti

14:23 21.01.2026 (güncellendi: 14:25 21.01.2026)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam Rus güçler, yeni geliştirilen sistemlerle donatılarak muharebe sahasında daha güçlü hale getiriliyor.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod firması, Rusya İstihkam Birlikleri Günü öncesinde, elektronik harp sistemleri ve İHA savar donanımlı İMR-3M tanklarından bir parti daha Rus ordusuna teslim etti.

Özel askeri harekat bölgesinde Rus birliklerin ilerlediği güzergahlardaki mayınların temizlenmesi ve engellerin kaldırılması için kullanılan İMR-3M tankları, geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildikleri için büyük taarruz faaliyetleri için vazgeçilmez nitelikte.

T-90 tank platformunda geliştirilen İMR-3M tankları, evrensel hidrolik tahrikli bir buldozer bıçağı ve elektromanyetik eklentili bir mayın temizleme aracı taşıyor. Araç ayrıca, manipülatör, kepçe, ileri ve geri hareket edebilen kepçe ve kazıyıcı gibi çeşitli işlevleri yerine getiren teleskopik bir boma da sahip.

Tank, sızdırmaz bir gövdeye sahip olup, mürettebatın radyoaktif kontaminasyon, yüksek yoğunluktaki aşındırıcı gazlar, zehirli maddeler, buharlar, toz veya duman içeren ortamlarda özel koruyucu ekipmana ihtiyaç duymadan görev yapmasına olanak tanıyor.
