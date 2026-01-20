Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/rus-uzman-macronun-rusyayi-g7ye-daveti-ve--baris-konseyine-katilmama-karari-kolektif-batiyi-1102892501.html
Rus uzman: Macron’un Rusya'yı G7’ye daveti ve Barış Konseyi’ne katılmama kararı ‘Kolektif Batı’yı kurtarma’ girişimi
Rus uzman: Macron’un Rusya'yı G7’ye daveti ve Barış Konseyi’ne katılmama kararı ‘Kolektif Batı’yı kurtarma’ girişimi
Sputnik Türkiye
Rus uzman Dmitry Suslov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı Paris’teki genişletilmiş G7 toplantısına davet etme önerisi ile Trump’ın Barış... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T19:12+0300
2026-01-20T19:12+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
g7
rusya
abd
ukrayna
grönland
brics
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_cf8858f18749470f7faa64e579c531d5.jpg
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitry Suslov, Sputnik International’a yaptığı değerlendirmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı genişletilmiş G7 formatına davet etme önerisini ve Donald Trump’ın Barış Konseyi’ne katılmama kararını yorumladı.Macron’un G7 adımının iki temel hedef taşıdığını, ilkinin, hem Fransa’nın hem de genel olarak Avrupa’nın, özellikle Ukrayna krizi bağlamında artan uluslararası yalnızlığını kırmak olduğunu belirten Suslov, şunları ifade etti:Suslov, ikinci hedefin ise Trump’ı yeniden “ortak Batı platformuna” çekmek olduğunu vurguladı:Suslov, G7’nin “kolektif Batı”nın sembolü olduğunu, Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, Japonya ve Avustralya’nın da bu blok içinde Trump üzerinde ortak baskı kurmak isteyeceğini belirtti:Macron’un, G7 gündemine Ukrayna krizi, Suriye meselesi ve Grönland konusunu taşıma çabası olduğunu belirten Suslov, bu çerçevede Rusya, Ukrayna ve Danimarka’dan da temsilcilerin gözlemci olarak davet etmek istediğini vurguladı. Ancak uzman, bunun Rusya veya BRICS’in artan rolünün tanınması anlamına gelmediğinin altını çizdi:Suslov, Macron’un Trump’ın Gazze veya Ukrayna bağlamında oluşturmak istediği “Barış Konseyi”ne katılmayacağını açıklamasını da, Fransa liderinin Trump’ın ültimatomlarına ve önerilerine yönelik memnuniyetsizliğinin ifadesi olarak yorumladı:Suslov, tüm bu gelişmelerin, uluslararası sistemdeki güç dengeleri ve karar alma mekanizmalarında “eski kolektif Batı” ile Washington arasındaki çatlağın derinleştiğini gösterdiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-macrondan-aldigi-mesajlari-paylasti-aksam-yemegi-ve-g7-toplantisi-1102874087.html
fransa
rusya
ukrayna
grönland
gazze
kanada
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_5b2e1c688b21b5ded02f2ddc6314a427.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, g7, rusya, abd, ukrayna, grönland, brics, gazze, donald trump, avrupa, kanada, japonya
emmanuel macron, fransa, g7, rusya, abd, ukrayna, grönland, brics, gazze, donald trump, avrupa, kanada, japonya

Rus uzman: Macron’un Rusya'yı G7’ye daveti ve Barış Konseyi’ne katılmama kararı ‘Kolektif Batı’yı kurtarma’ girişimi

19:12 20.01.2026
© AA / Dursun AydemirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Rus uzman Dmitry Suslov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı Paris’teki genişletilmiş G7 toplantısına davet etme önerisi ile Trump’ın Barış Konseyi’ne katılmama kararını, Avrupa’nın marjinalleşmesini durdurma ve Trump’ı yeniden ‘kolektif Batı’ çizgisine çekme çabası olarak değerlendirdi.
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitry Suslov, Sputnik International’a yaptığı değerlendirmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı genişletilmiş G7 formatına davet etme önerisini ve Donald Trump’ın Barış Konseyi’ne katılmama kararını yorumladı.
Macron’un G7 adımının iki temel hedef taşıdığını, ilkinin, hem Fransa’nın hem de genel olarak Avrupa’nın, özellikle Ukrayna krizi bağlamında artan uluslararası yalnızlığını kırmak olduğunu belirten Suslov, şunları ifade etti:
ABD, Avrupa ile yeterli istişare yürütmüyor, kritik konuları Rusya ile ikili zeminde çözmeye devam ediyor ve Avrupa’nın bakış açısını, Avrupa’nın kendi ölçütlerine göre, yeterince dikkate almıyor. Bu nedenle Macron, Ukrayna krizi ve Grönland meselesi başta olmak üzere temel uluslararası konularda karar alma süreçlerine Avrupa’yı yeniden dahil etmeye çalışıyor.
Suslov, ikinci hedefin ise Trump’ı yeniden “ortak Batı platformuna” çekmek olduğunu vurguladı:
Trump, Avrupa’nın görüşlerini Ukrayna’da da Grönland’da da fiilen yok sayıyor, kararlarını Avrupa’ya bakmadan alıyor. Macron, fiilen çözülmekte olan Batı’yı, G7 üzerinden yeniden toparlamaya çalışıyor.
Suslov, G7’nin “kolektif Batı”nın sembolü olduğunu, Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, Japonya ve Avustralya’nın da bu blok içinde Trump üzerinde ortak baskı kurmak isteyeceğini belirtti:
G7, Trump’ı Ukrayna konusunda Avrupalı ‘savaş partisi’nin çizgisine geri çekmek, Grönland meselesinde de onu daha fazla tavize zorlamak için bir araç olarak düşünülüyor. Macron’un temel hedefi, Trump’ın ‘Trump gibi davranmasını’ engellemek, onu kolektif Batı çerçevesinde Avrupa ile müzakere etmeye zorlamak.
Macron’un, G7 gündemine Ukrayna krizi, Suriye meselesi ve Grönland konusunu taşıma çabası olduğunu belirten Suslov, bu çerçevede Rusya, Ukrayna ve Danimarka’dan da temsilcilerin gözlemci olarak davet etmek istediğini vurguladı. Ancak uzman, bunun Rusya veya BRICS’in artan rolünün tanınması anlamına gelmediğinin altını çizdi:
Bu, ne BRICS’in yükselen rolünün kabulü ne de Ukrayna veya Grönland krizlerinin gerçekten çözümüne samimi bir katkı arayışıdır. Aksine, Macron’un hedefi, Trump’ın pozisyonunu değiştirerek Ukrayna krizinin mevcut çözüm dinamiklerini bozmak ve G7 formatında Avrupa’nın söz hakkını artırmaktır.
Suslov, Macron’un Trump’ın Gazze veya Ukrayna bağlamında oluşturmak istediği “Barış Konseyi”ne katılmayacağını açıklamasını da, Fransa liderinin Trump’ın ültimatomlarına ve önerilerine yönelik memnuniyetsizliğinin ifadesi olarak yorumladı:
Macron, bu tavırla rahatsızlığını gösteriyor ama bunun için yüksek bir siyasi bedel ödemek istemiyor. ‘Barış Konseyi’ne girmem’ diyerek sembolik bir itiraz ortaya koyuyor. Trump ise bunu zaten alaycı biçimde ‘zaten sizi pek beklemiyorduk’ diye yorumlayarak önemsememiş görünüyor.
Suslov, tüm bu gelişmelerin, uluslararası sistemdeki güç dengeleri ve karar alma mekanizmalarında “eski kolektif Batı” ile Washington arasındaki çatlağın derinleştiğini gösterdiğine dikkat çekti.
President Donald Trump and French President Emmanuel Macron participate in a joint press conference at the G-7 summit in Biarritz, France, Monday, Aug. 26, 2019. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
DÜNYA
Trump, Macron’dan aldığı mesajları paylaştı: Akşam yemeği ve G7 toplantısı
10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала