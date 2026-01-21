https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/pentagon-natodaki--abd-katilimini-azaltmayi-planliyor-1102898584.html
'Pentagon NATO'daki ABD katılımını azaltmayı planlıyor'
Pentagon'un, NATO'nun çeşitli danışma gruplarındaki ABD katılımını azaltmayı planladığı, bunuda görev süreleri sona eren personelin yerine yenilerini almayarak... 21.01.2026
ABD Savaş Bakanlığı'nın, NATO'nun çeşitli danışma gruplarındaki ABD katılımını azaltmayı planladığı bildirildi.Washington Post gazetesinin kaynaklara dayandırdığı habere göre, yaklaşan bu hamle yaklaşık 200 askeri personeli etkileyecek ve öncelikle NATO güçlerini savaşın kilit unsurları konusunda eğiten ittifakın 30 Mükemmeliyet Merkezi'ndeki ABD katılımında bir azalmaya yol açacak.Rapora göre, Pentagon tek seferlik bir geri çekilme yerine, görev süreleri sona eren personelin yerine yenilerini almamayı planlıyor. Ancak, ABD'nin merkezlerin faaliyetlerine katılımının tamamen sona ermeyeceği bildiriliyor.
ABD Savaş Bakanlığı'nın, NATO'nun çeşitli danışma gruplarındaki ABD katılımını azaltmayı planladığı bildirildi.
Washington Post gazetesinin kaynaklara dayandırdığı habere göre, yaklaşan bu hamle yaklaşık 200 askeri personeli etkileyecek ve öncelikle NATO güçlerini savaşın kilit unsurları konusunda eğiten ittifakın 30 Mükemmeliyet Merkezi'ndeki ABD katılımında bir azalmaya yol açacak.
Rapora göre, Pentagon tek seferlik bir geri çekilme yerine, görev süreleri sona eren personelin yerine yenilerini almamayı planlıyor. Ancak, ABD'nin merkezlerin faaliyetlerine katılımının tamamen sona ermeyeceği bildiriliyor.