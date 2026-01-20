https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/avrupanin-enerji-cilesi-abnin-rus-gazina-geri-donmekten-baska-alternatifi-yok-1102894935.html
Avrupa'nın 'enerji' çilesi: 'AB’nin Rus gazına geri dönmekten başka alternatifi yok'
AB-ABD arasındaki Grönland geriliminin Avrupa'nın enerji sıkıntısını tetiklemesini değerlendiren uluslararası petrol ekonomisti ve küresel enerji uzmanı Dr... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0e/1080711146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_934cf9bae04e8c2311440cfba1f21e93.jpg
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD arasında hızla tırmanan Grönland gerilimiyle birlikte AB ülkelerinin halihazırda yaşadığı enerji krizi de derinleşiyor. Politico'ya göre Batılı devletlerin Rus doğalgazından uzaklaşmalarıyla yaşadıkları sıkıntının ardından Rusya'dan gelen tedariklere alternatif olarak düşündükleri Amerikan LNG'si artık ABD-AB krizi nedeniyle garanti değil.Transatlantik krizi değerlendiren uluslararası petrol ekonomisti ve küresel enerji uzmanı Dr. Mamdouh G. Salameh, AB ülkelerinin ekonomilerinin 1970’lerden bugüne Rus gazı sayesinde büyüdüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:'Avrupa ekonomisi için mali felaketle sonuçlandı'Rusya'nın özel askeri operasyonu başladığından beri AB ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ve Rusya’ya ait Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 gaz boru hatlarının sabotajı gibi eylemleri değerlendiren Salameh, şu ifadeleri kullandı:'Son gülen Putin olacaktır'Salameh, son gelişmelerin ardından Rus ve Amerikan gazı arasında kalan AB ülkelerinin, Grönland'ın ilhakını durdurmak amaçlı LNG ithalatını durdurma tehdidiyle birlikte Rus gazına dönmekten başka çareleri kalmayacağını ve 'son gülenin Putin olacağını' söyledi:
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD arasında hızla tırmanan Grönland gerilimiyle birlikte AB ülkelerinin halihazırda yaşadığı enerji krizi de derinleşiyor.
Politico'ya göre Batılı devletlerin Rus doğalgazından uzaklaşmalarıyla yaşadıkları sıkıntının ardından Rusya'dan gelen tedariklere alternatif olarak düşündükleri Amerikan LNG'si artık ABD-AB krizi nedeniyle garanti değil.
Transatlantik krizi değerlendiren uluslararası petrol ekonomisti ve küresel enerji uzmanı Dr. Mamdouh G. Salameh, AB ülkelerinin ekonomilerinin 1970’lerden bugüne Rus gazı sayesinde büyüdüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Aslında Avrupa ekonomileri ve büyümesi, 1970’lerden bu yana ucuz ve bol miktarda boru hattıyla taşınan Rus gazı üzerine inşa edilmiştir. ABD’nin Avrupa’yı Rus gazı boru hatlarıyla beslemeye yönelik karşı çıkışı ise, Sovyetler Birliği döneminde Avrupa’nın ihtiyaçlarını karşılamak için gaz boru hatlarının inşa edildiği yıllara kadar uzanır ve o zamandan bu yana neredeyse hiç kesintiye uğramamıştır.
'Avrupa ekonomisi için mali felaketle sonuçlandı'
Rusya'nın özel askeri operasyonu başladığından beri AB ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ve Rusya’ya ait Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 gaz boru hatlarının sabotajı gibi eylemleri değerlendiren Salameh, şu ifadeleri kullandı:
AB, Ukrayna çatışması patlak verdiğinden itibaren Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya ve gaz ve petrol ihracatını yasaklamaya zorlandı, hatta baskı gördü. ABD'nin dolaylı kanıtlara dayanarak Rus Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 gaz boru hatlarını sabote etmesi, Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını sonsuza kadar kesmeyi ve ABD LNG'sinin Rus gazının yerini kalıcı olarak almasını sağlamayı amaçlıyordu. Ancak bu, Avrupa ekonomisi için gerçek bir finansal felaketle sonuçlandı.
ABD LNG’si, Avrupa’nın gaz ihtiyacının yüzde 60’ından fazlasını karşıladı ve Rus gazının fiyatının 2–4 katı bedelle Avrupa’ya satıldı. Bu durum, özellikle Almanya olmak üzere Avrupa ekonomisinin küçülmesine, hatta zayıflayıp tükenmesine yol açtı. Nitekim Avrupa’nın sıfırın altındaki büyüme oranları bunu kanıtlıyor. 2025’te Avrupa ekonomisi yalnızca yüzde 1.3–1.4 oranında büyüdü. Volkswagen dahil birçok Alman ve Avrupalı şirket, daha ucuz enerjiye erişebilmek için faaliyetlerini başka yerlere taşımaya başladı. Ayrıca AB, 2027’nin başına kadar Rusya’dan tüm enerji ithalatını sona erdirmeyi hedefliyor. Bu da Avrupa ekonomisi için cılız bir büyüme anlamına gelecektir.
'Son gülen Putin olacaktır'
Salameh, son gelişmelerin ardından Rus ve Amerikan gazı arasında kalan AB ülkelerinin, Grönland'ın ilhakını durdurmak amaçlı LNG ithalatını durdurma tehdidiyle birlikte Rus gazına dönmekten başka çareleri kalmayacağını ve 'son gülenin Putin olacağını' söyledi:
Bugün Avrupa kendisini iki arada bir derede sıkışmış buluyor. Rus gazına yönelik yasağı kaldırmadan ABD LNG tedarikini durduramaz. Dolayısıyla son gülen Rusya Devlet Başkanı Putin olacaktır.
LNG ithalatını durdurma tehdidi, Trump’ın Grönland’ı ilhak etmesine karşı bir caydırıcı unsur olabilir. Ancak AB’nin, er ya da geç Rus gazına geri dönmekten başka alternatifi yoktur. Gaz için Putin’in kapısını çalmak zorunda kalacaktır; fakat Putin ya kabul etmenin karşılığında daha yüksek bir siyasi bedel isteyecek ya da her şeyi göze alarak AB ekonomisinin çökmesine izin verecek. Genel bir değerlendirmeyle ve bir devlet adamı olarak sergilediği tutumla, Avrupa’ya gaz tedarik etmeyi tercih edecek; böylece Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiler çözülürken NATO’nun da sahneden silinmesine yol açacaktır.